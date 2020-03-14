Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которые резко разбогатеют в конце марта

Овен

У Овнов, по словам эксперта, в марте ожидаются денежные поступления, причем в больших объемах, что станетдля них неожиданностью. Тамара Глоба рекомендует не тратить лишние средства на какие-либо покупки, а вложить их в дело под проценты. Этот месяц подходит для накоплений и инвестиций, но не дла больших трат.

Близнецы

Близнецы в марте 2020 го получат неожиданную прибыль, обещает астролог. Представителям этого знака Зодиака также не рекомендуется слишком активно тратить полученные деньги, однако

можно позволить себе мелкие покупки, которые точно принесут позитивные эмоции. Только не стоит ввязываться в этом месяце в кредиты и давать взаймы.

Весы

Финансовое благополучие Весам принесет участие в различных проектах в марте 2020 года. В итоге, по прогнозу астролога, эти люди смогут выгодно вложить полученные средства, что сделает их настоящими везунчиками в глазах других. Особенно повезет тем, кто занимается деятельностью в сфере коммуникаций - например, журналистикой, образованием и тому подобным.

Водолей

У Водолеев в середине марта 2020 неожиданно появится возможность дополнительного заработка.

Деньги не свалятся на этих людей просто так - придется как следует поработать, но, как обещает Тамара Глоба, полученный результат их очень порадует.