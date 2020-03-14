Евродепутат: закрытие границ — не повод для паники, в Латвии резервов хватает

Она отметила, что, как и в других странах, в Польше, Украине и Латвии имеются необходимые запасы продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

"Поэтому нет причин паниковать", — подчеркнула Калниете, отметив, что преимуществом Латвии являются фермеры, которые могут как производить, так и экспортировать. В этой ситуации экспорт снижается, но уменьшается и импорт, что открывает для производителей возможности сотрудничества с местными торговцами, заявила она.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 некоторые европейские страны — в частности, Польша, Чехия, Словакия, Дания и Украина — вводят ограничения на передвижение, включающие закрытие границ.