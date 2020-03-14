Спортивные и развлекательные заведения должны будут закрываться в 23 часа

Правительство Латвии на совместном заседании с Советом по кризисному управлению приняло решение, что в период чрезвычайной ситуации все спортивные, развлекательные, культурные и другие учреждения должны заканчивать работу до 23 часов. Об этом сообщает агентство LETA.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.
Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.
Ранее правительство запретило публичные мероприятия, на которых собирается более 200 человек.