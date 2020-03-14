Сб, 14.03.2020
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Детские сады: родителям необходимо еженедельно подтверждать, что они не были за рубежом

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 14 марта, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение обязать родителей, желающих во время чрезвычайного положения водить детей в детские сады, еженедельно предоставлять учебным заведениям подтверждение того, того, что они не были за рубежом и не общались с людьми, которые могли быть заражены Covid-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что детские сады в отличие от других образовательных учреждений продолжат работу.

Это необходимо, потому что для государства сейчас важно, чтобы работники оперативных служб, у которых также есть маленькие дети, могли продолжать работу, отправляя детей в детские сады.

Также было принято решение прекратить любые формы очного обучения, тренировки, соревнования и репетиции.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии констатировано еще девять случаев заражения Covid-19, и количество зараженных в стране выросло до 26 человек.

В пятницу в связи с распространением Covid-19 в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайная ситуация будет в силе до 14 апреля.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

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