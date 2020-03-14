Детские сады: родителям необходимо еженедельно подтверждать, что они не были за рубежом

В субботу, 14 марта, на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение обязать родителей, желающих во время чрезвычайного положения водить детей в детские сады, еженедельно предоставлять учебным заведениям подтверждение того, того, что они не были за рубежом и не общались с людьми, которые могли быть заражены Covid-19.