В Эстонии коронавирус обнаружен у 135 человек

По состоянию на утро 15 марта, всего в Эстонии выявлено 135 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Rus.Postimees.
В общей сложности в Эстонии заболевание диагностировано у 135 человек, из них в Харьюмаа 62, на Сааремаа 37, Пярнумаа 13, Вырумаа 9, Тартумаа 6 и Вирумаа 8.
С 31 января были проведены 971 теста на вирус COVID-19. На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.
Для предотвращения распространения коронавируса правительство приняло решение ввести в Эстонии чрезвычайное положение и применить особые меры, например, с понедельника образовательные учреждения будут переведены на удаленное или домашнее обучение. Все массовые собрания запрещены, и до 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, а также запрещены театральные представления, концерты и конференции. До 1 мая запрещены спортивные соревнования. На границах будет проводиться санитарный контроль. Также приостановлена продажа билетов на паромы на линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Библиотеки будут работать в ограниченном объеме.
Как сообщал RUS TVNET, в воскресенье, 15 марта, в Латвии подтверждено еще четыре случая инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в Латвии составило 30 человек.