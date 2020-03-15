В Эстонии коронавирус обнаружен у 135 человек

В общей сложности в Эстонии заболевание диагностировано у 135 человек, из них в Харьюмаа 62, на Сааремаа 37, Пярнумаа 13, Вырумаа 9, Тартумаа 6 и Вирумаа 8.

С 31 января были проведены 971 теста на вирус COVID-19. На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

Для предотвращения распространения коронавируса правительство приняло решение ввести в Эстонии чрезвычайное положение и применить особые меры, например, с понедельника образовательные учреждения будут переведены на удаленное или домашнее обучение. Все массовые собрания запрещены, и до 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, а также запрещены театральные представления, концерты и конференции. До 1 мая запрещены спортивные соревнования. На границах будет проводиться санитарный контроль. Также приостановлена продажа билетов на паромы на линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Библиотеки будут работать в ограниченном объеме.