Четыре новых случая. В Латвии число больных Covid-19 достигло 30

В минувшие сутки проведено 244 анализа, из них положительными были четыре. В общей сложности на данный момент проверены 910 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Как отметила представитель SKPC Ивета Гаваре, по сравнению с предыдущими двумя сутками число позитивных тестов на наличие вируса сокращается. Впрочем, эта тенденция еще может измениться.

Гаваре также отметила, что наиболее опасны случаи, когда неизвестно, где человек заболел.

"Однако то, что смогли быстро увеличить число обследований, показывает, что мы смогли взять под контроль внутреннюю трансмиссию", — отметила директор SKPC.

Она подчеркнула, что в настоящее время во всех выявленных случаях известно, где человек заразился Covid-19.

Девять новых случаев заражения, констатированных сутками ранее, по информации SPKC, связаны с путешествиями в Италию, Испанию, Великобританию и Австрию. Заболевшие были пассажирами двух рейсов - рейса из Бергамо (Италия) 6 марта и рейса из Барселоны (Испания) 9 марта.

В субботу SPKC связался со всеми лицами, с которыми контактировали больные.

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей должны еженедельно предоставлять письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по кризисному управлению заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию".