Он - дедушка семерых внуков! Рассказываем, в чём секрет его моложавости

Это Энди Уилкинсон из Великобритании. Ему - 56 лет. Неожиданно, правда? Он пообщался с изданием Daily Mail, которому поведал, в чём секрет такой внешности. И дело не только в спорте!
"Я думаю, что отдых и сон — это огромный вклад в то, почему я выгляжу так молодо. Я никогда не ем поздно, всегда ложусь спать до полуночи и сплю в совершенно затемнённой комнате без телефона. И для меня это действительно работает", — раскрыл свой секрет Уилкинсон.
Да, он тренируется три раза в неделю, но не менее важным фактором отличного внешнего вида и самочувствия он называет борьбу со стрессом:
"Я знаю, что это трудно, но я стараюсь сосредоточиться на жизни в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и будущем".
Кстати, фитнес-тренер советует не перебарщивать с тренировками и давать организму отдых. Также важно следить за достаточным потреблением воды.
Кстати, у Энди три взрослых дочери и семеро внуков. И нет, у него нет юной подружки, он счастлив практически со свой ровесницей - его возлюбленной 51 год.