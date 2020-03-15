Он - дедушка семерых внуков! Рассказываем, в чём секрет его моложавости

"Я думаю, что отдых и сон — это огромный вклад в то, почему я выгляжу так молодо. Я никогда не ем поздно, всегда ложусь спать до полуночи и сплю в совершенно затемнённой комнате без телефона. И для меня это действительно работает", — раскрыл свой секрет Уилкинсон.

Да, он тренируется три раза в неделю, но не менее важным фактором отличного внешнего вида и самочувствия он называет борьбу со стрессом:

"Я знаю, что это трудно, но я стараюсь сосредоточиться на жизни в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и будущем".

Кстати, фитнес-тренер советует не перебарщивать с тренировками и давать организму отдых. Также важно следить за достаточным потреблением воды.