"Следующие четыре-шесть недель будут очень тяжелыми". Микробиолог отвечает на главные вопросы по Covid-19

ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ У ДРУГИХ?
- Мы должны научиться жить с этим вирусом так, чтобы он нанес нам как можно меньший ущерб.
- Конечный итог зависит в большей степени от того, насколько хорошо мы сможем держать коронавирус подальше от пожилых людей (70+), то есть, другими словами, сможем ли мы удержать молодых людей, которые являются потенциальными разносчиками вируса, в стороне от пожилых людей.
- Сейчас мы живем в режиме чрезвычайного положения, школы закрыты, многие работают дома. Таким образом, имеется возможность придерживаться социального дистанцирования.
- Запланированные ранее крупные семейные и дружеские мероприятия нужно отложить.
- Лечение хронических больных, конечно, должно продолжиться, но оно должно, насколько это возможно, проходить дома. Пожилым людям не нужно сейчас ходить в медицинские учреждения (больница, аптека, центр семейной медицины), если в этом нет крайней необходимости. По телефону можно выяснить, есть ли такая крайняя необходимость.
- Общество явно может помочь одиноким пожилым людям, например, принести им еду из магазина, потому что и в магазины сейчас им ходить не нужно.
- Второй метод – изоляция молодых людей. Домашний карантин – самое приемлемое и эффективное средство, если его придерживаются. Карантин – это карантин, быть дома в режиме 24/7 нужно до тех пор, пока карантин не закончится. Больницы должны оставаться для тяжелых больных. Больных, которые могут справляться дома, неразумно помещать в больницу, но каждый должен понимать, что домашняя изоляция должна быть домашней изоляцией.
- Выявление тех, кто контактировал с зараженными, и их изоляция и наблюдение, по-прежнему крайне важны.
- Брать анализы у здоровых людей нет смысла, поскольку негативный результат не означает, что человек не заражен, и безосновательно успокоит человека. Но нужно брать анализ, если есть малейшее подозрение на наличие инфекции коронавируса. Взятие анализа никого не делает здоровым, но позволяет изолировать зараженного. Точно так же действуют и принятые сейчас меры: позволяется работать дома, школы закрыты и так далее.
- Защитим медицинских работников, поскольку они единственные, кто может помочь больным людям.
- Следующие четыре, если не шесть недель нам будет очень тяжело. Реальный ущерб, нанесенный экономике, выяснится тогда, когда пандемия пройдет. Но это потребует времени.
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИРУСА И ЗАРАЖЕННЫХ
- Вирус движется, как солнце, которое встает на востоке и, очень хочется верить, скоро сядет на западе.
- По сравнению с прошлыми неделями количество легких случаев болезни по всему миру увеличилось, и сейчас они составляют 92 процента. Причина, вероятнее всего, в масштабном взятии анализов, организованном во многих странах, и более частое выявление легких случаев заболевания.
- Фокусом распространения вируса является Европа, при этом охвачены все европейские страны, и повышение уровня заболеваемости продолжается во всех странах. Высшей точки заболеваемости, похоже, не достигла ни одна страна, хотя вспышка в Италии продолжается уже три недели. На прошлой неделе я думала, что вспышка в Италии достигнет пика уже к концу этой недели (учитывая Китай), но это предсказание оказалось неверным.
- В Италии, где размер населения сравним с провинцией Хубэй, по состоянию на 14 марта было 21 157 зараженных (причем, в провинции Хубэй было всего 69 000 зараженных в течение двух месяцев) и в период роста количество случаев каждый день увеличивалось на 20 процентов. Дневной максимум в Хубэе составил около 4000 случаев, в субботу в Италии почти 3500.
- В Италии 75 процентов заболевших по-прежнему находятся в Ломбардии, где рост самый быстрый. В других регионах Италии заразившихся меньше и смертность ниже. Охвачены все регионы Италии, а карантин распространяется на всю страну. 21,2 процента зараженных моложе 50 лет, остальные – пожилые люди. Дети среди зараженных составляют 0,5 процента. В группах моложе 50 лет количество зараженных по десятилетиям распределено практически равномерно.
- На этой неделе заболеваемость значительно выросла в Испании, Франции и Германии. Во всех этих странах добавляется примерно по 1000 больных каждый день, а эпидемия находится в начальной стадии. Также имеются локальные очаги.
- Болезнь проникла во все европейские страны, в десяти из них заразившихся более тысячи.
- В азиатских странах эпидемия взята под контроль, но все же не прошла. Если в Китае и Южной Корее количество случаев сильно сократилось, то в Японии и Сингапуре скорее имеется небольшой рост. Но в итоге случаев мало, если сравнивать с европейскими странами. Количество новых зараженных в азиатских странах составляет скорее десятки, а не сотни. Но эпидемия не прошла ни в одной из стран.
- Что отличает Южную Корею и Италию? Прежде всего, возраст больных. Если в Южной Корее больных моложе 50 лет 45,2 процента, то в Италии – 21,4 процента. В то же время больных старше 80 лет в Италии - 18,4 процента от всех заболевших, а в Южной Корее – 3,1 процента. В Южной Корее самую большую группу зараженных составляют 20-29-летние (28,9 процента), а в Италии - всего 3,9 процента.
- Заболеваемость среди детей во всех странах по-прежнему очень маленькая. Доля мужчин и женщин соответственно 62 и 38 процентов, по данным Южной Кореи.
- Если не считать детей (и даже это неясно), то, кажется, что заболеваемость во всех возрастных группа примерно равная, разница заключается в том, что молодые болеют легче, а пожилые тяжело и очень тяжело. Таким образом, в странах, где маленькая доля зараженных моложе 50 лет, вероятнее всего, в этой возрастной группе имеется больше недиагностированных больных с легкими симптомами.
СМЕРТНОСТЬ
- В избежании смертей более успешны те страны, которые могут удерживать болезнь подальше от более старшей популяции или более интенсивны при взятии анализов, или изоляции зараженных, или очень хорошо отслеживают контакты.
- Оценочная смертность по всему миру составляет 3,4-3,7 процента, которая различается по странам и кажется, прежде всего, зависит от структуры больных по возрастам.
- Есть мнение, что общая смертность остается в пределах одного процента, и что в странах, где она выше, не медицина хуже, а слишком много недиагностированных больных с легкими симптомами.
- В Европе маленькая смертность в Германии (0,2 процента) и в Северных странах, где до сих пор нет ни одного случая смерти.
- Все доступные сейчас данные по странам показывают, что мужская смертность примерно в два раза выше, чем женская. В Южной Корее мужская смертность составляет 1,27, а женская – 0,57 процента, а в Китае соответственно 4,7 и 2,8 процента.
- Смертность существенно увеличивается в зависимости от возраста. Пример Италии: среди людей моложе 50 лет умерли один-два человека, смертность среди 50-59-летних – 0,2 процента, 60-69-летних – 2,5 процента, 70-79-летних – 6,4 процента и людей старше 80 лет – 13,2 процента. Такие же данные в Китае и Южной Корее. У многих умерших прежде имелись тяжелые болезни.
ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ
Как долго вирус живет во внешней среде?
На этой неделе было опубликовано исследование, которое показало, что в воздухе и на поверхностях вирус, который удалось выделить, держался 48-72 часа. Важно отметить, что количество вируса за это время существенно сократилось. В то же время нужно помнить, что распространителем вируса все же является человек, поскольку вирус может размножаться только при наличии клеток человека.
Человек без симптомов является источником заражения?
Исследований об этом очень мало, их трудно проводить. И все же описано, что количество вирусов очень большое уже за день до возникновения симптомов болезни (о более раннем периоде данных нет), и описано, что человек заражал других до того, как у него самого проявились симптомы. И все же основными распространителями вируса является те, у кого есть симптомы болезни (даже если они легкие).
Как долго вирус остается в человеке после заражения?
В своем исследовании, появившемся на этой неделе, китайские ученые показали, что взятый тампоном анализ слизи из носа был позитивным от двух недель до 37 дней после первого положительного результата анализа. Означает ли положительный результат и то, что имеется достаточное количество живых вирусов и является ли человек опасным - это пока вопрос. Опубликованное ранее во время этой вспышки исследование немцев показало, что вирус было возможно вырастить в течение срока до восьми дней после заражения, а дальше нет, хотя результат анализа был положительным.
Есть ли лечение или вакцина?
И в опубликованном на этой неделе исследовании из Китая, в котором сравнивали больных, которые получали специальное лекарство, с теми, которые его не получали, нет никакой разницы между скоростью выделения вируса и конечным результатом, которым была смерть. Сегодняшнее лечение по-прежнему симптоматическое и поддерживающее.
Как долго продлится вспышка?
Не знаю. Ни одна страна еще окончательно не избавилась от случаев заболевания. В Китае вспышка длилась с декабря 2019 года. SARS длился с ноября по май, пока вирус окончательно не исчез (семь месяцев).