Люди соблюдают запрет и не собираются в день легионеров у памятника Свободы

Реагируя на введенный правительством запрет на публичные мероприятия, люди сегодня не собираются у памятника Свободы в день памяти латышских легионеров.
Возложить цветы к памятнику пришли отдельные люди, которые быстро ушли.
К памятнику пришли также три пророссийских активиста, которые привлекли внимание полиции, но не были выдворены.
Территорию около памятника контролирует множество полицейских.
Еще утром цветы к памятнику возложили представители организации Daugavas Vanagi и Латвийского общества национальных воинов, депутаты национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK.
Галерея: 16 марта у памятника Свободы