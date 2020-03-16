Пн, 16.03.2020
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Люди соблюдают запрет и не собираются в день легионеров у памятника Свободы

16 марта у памятника Свободы

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Реагируя на введенный правительством запрет на публичные мероприятия, люди сегодня не собираются у памятника Свободы в день памяти латышских легионеров.

Возложить цветы к памятнику пришли отдельные люди, которые быстро ушли.

К памятнику пришли также три пророссийских активиста, которые привлекли внимание полиции, но не были выдворены.

Территорию около памятника контролирует множество полицейских.

Еще утром цветы к памятнику возложили представители организации Daugavas Vanagi и Латвийского общества национальных воинов, депутаты национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK.

Галерея: 16 марта у памятника Свободы

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