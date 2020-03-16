Президент Эстонии призвала вечером помахать в окошко огоньками

"Так мы сможем выразить поддержку всем, кто, работая день ото дня на передовой, поддерживают кровообращение нашего общества. Также мы сможем показать, что заботимся и у нас все будет хорошо, поинтересоваться, как дела у соседей, людей с нашей улицы и из нашего двора", - сказала глава Эстонии в пресс-сообщении.

"Мы находимся в состоянии кризиса, который еще никто никогда не переживал. Для того чтобы мы как общество наименее болезненно из него вышли, недостаточно решений кризисной комиссии, пожеланий чиновников и распоряжений: каждый может и должен внести свой вклад. У каждого человека свой вклад, но он очень нужен.

Начиная с собственного сокращения социального общения и до звонков своим родителями или пожилым родственникам", - добавила президент Эстонии, чтобы объяснить свой призыв.