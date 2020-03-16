Президент Эстонии призвала вечером помахать в окошко огоньками

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывала всех в понедельник вечером в 20.00 встать у своего окна, зажечь огоньки и две минуты махать ими, пишет Rus.Postimees.
"Так мы сможем выразить поддержку всем, кто, работая день ото дня на передовой, поддерживают кровообращение нашего общества. Также мы сможем показать, что заботимся и у нас все будет хорошо, поинтересоваться, как дела у соседей, людей с нашей улицы и из нашего двора", - сказала глава Эстонии в пресс-сообщении.
"Мы находимся в состоянии кризиса, который еще никто никогда не переживал. Для того чтобы мы как общество наименее болезненно из него вышли, недостаточно решений кризисной комиссии, пожеланий чиновников и распоряжений: каждый может и должен внести свой вклад. У каждого человека свой вклад, но он очень нужен.
Начиная с собственного сокращения социального общения и до звонков своим родителями или пожилым родственникам", - добавила президент Эстонии, чтобы объяснить свой призыв.
Намеченная на в 20.00, акция "Помаши, потому что заботишься!" даст возможность выразить поддержку сотням и тысячам людей, которые каждый день рискуют своим здоровьем, чтобы наше общество действовало, а жизненно важные услуги оказывались: медикам, работникам детских садов, работникам Центра тревоги, водителям автобусов, продавцам в магазинах, продуктовым курьерам и многим другим: "Это дает и нам всем возможность показать, что в тяжелый момент мы вместе".