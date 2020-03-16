Пн, 16.03.2020
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Валга-Валка: сделано исключение в вопросе пересечения границы

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Руководитель чрезвычайного положения Эстонии Юри Ратас сделал исключение для региона Валга-Валка в вопросе пересечения границы, чтобы в этом разделенном надвое городе люди могли ходить на работу и с работы домой.

Исключение дает возможность людям, живущим в регионе Валга-Валка и работающим по другую сторону границы, сохранить обычный образ жизни.

Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.

Исключение позволяет в ситуации чрезвычайного положения обеспечить по возможности нормальный уклад жизни в регионе, минимизировав материальный ущерб.

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