Хроники коронавируса: Шварценеггер и его милые питомцы покорили Сеть

В воскресенье звезда "Терминатора" и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер разместил короткое видео в Twitter. Ролик мгновенно покорил поклонников артиста по всему миру.
Главными на видео стали домашние животные актера: миниатюрная лошадь Виски и осел Лулу.
При помощи этого сообщения Арнольд Шварценеггер передал суровое послание для всех калифорнийцев, которые решили бросить вызов губернатору Гэвину Ньюсому и пойти в бары, рестораны или винодельни во время вспышки коронавируса.
"Оставайтесь дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте тупоголовых. Мы пройдем через это вместе", - написал он.
"Видите, важно то, что вы остаетесь дома. Потому что сейчас комендантский час", - сказал Шварценеггер, давая морковку своим питомцам.
Он объяснил, что сейчас особенно опасно выходить тем, кому около 72 лет.
"О, да, вкусно", - добавил Шварценеггер, подавая морковку Виски. "Лулу любит морковь, Виски любит морковку, а я только что съел немного веганской еды. Ах да, это было вкусно, да?" - сказал актер своим животным.
Напомним, коронавирус Covid-19, является респираторным заболеванием, которое может вызывать симптомы, подобные пневмонии. Большинство людей, которые заболели, выздоравливают, но среди пожилых это может привести к летальному исходу. Согласно данным, собранным New York Times, по состоянию на утро 16 марта в США было подтверждено 3 602 случая и 66 человек погибли.
В Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 16 марта инфицированных уже 34. С 17 марта Латвия закрывает международное пассажирское сообщение.