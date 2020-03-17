Хроники коронавируса: Шварценеггер и его милые питомцы покорили Сеть

Главными на видео стали домашние животные актера: миниатюрная лошадь Виски и осел Лулу.

При помощи этого сообщения Арнольд Шварценеггер передал суровое послание для всех калифорнийцев, которые решили бросить вызов губернатору Гэвину Ньюсому и пойти в бары, рестораны или винодельни во время вспышки коронавируса.

"Оставайтесь дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте тупоголовых. Мы пройдем через это вместе", - написал он.

"Видите, важно то, что вы остаетесь дома. Потому что сейчас комендантский час", - сказал Шварценеггер, давая морковку своим питомцам.

Он объяснил, что сейчас особенно опасно выходить тем, кому около 72 лет.

"О, да, вкусно", - добавил Шварценеггер, подавая морковку Виски. "Лулу любит морковь, Виски любит морковку, а я только что съел немного веганской еды. Ах да, это было вкусно, да?" - сказал актер своим животным.

Напомним, коронавирус Covid-19, является респираторным заболеванием, которое может вызывать симптомы, подобные пневмонии. Большинство людей, которые заболели, выздоравливают, но среди пожилых это может привести к летальному исходу. Согласно данным, собранным New York Times, по состоянию на утро 16 марта в США было подтверждено 3 602 случая и 66 человек погибли.