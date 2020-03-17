Симптомы Covid-19

Коронавирусы — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые поражают как людей, так и животных. У людей коронавирусные инфекции регистрируются в течение всего года, особенно осенью и зимой. Они могут вызвать как лёгкие респираторные инфекции, так тяжёлые заболевания с серьёзными осложнениями (пневмония, почечная недостаточность), а также смерть.