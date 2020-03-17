Симптомы Covid-19

Новый коронавирус впервые был выявлен в Китае в 2019 году. Его симптомы - повышенная температура, кашель, боль в горле, а также затруднённое дыхание.
Вирус распространяется воздушно-капельным путём. Симптомы проявляются примерно в течение 14 дней с момента заражения.
Видео: Пути заражения и как себя обезопасить
❗️COVID-19 -- пути заражения и как себя обезопасить! pic.twitter.com/f6FSsi7GQI— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 15, 2020
Коронавирусы — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые поражают как людей, так и животных. У людей коронавирусные инфекции регистрируются в течение всего года, особенно осенью и зимой. Они могут вызвать как лёгкие респираторные инфекции, так тяжёлые заболевания с серьёзными осложнениями (пневмония, почечная недостаточность), а также смерть.
Источник инфекции COVID-19 пока неизвестен. Известно, что часть заболевших была связана с местным оптовым рынком морепродуктов Хуанань.