У члена семьи коронавирус: что делать?

Независимо от того, находится человек в больнице или в дома, людям, которые живут вместе с заболевшим, указан домашний карантин или самоизоляция.

Другие лица, что были в близком контакте с больным (дистанция менее двух метров и контакт дольше 15 минут) тоже должны соблюдать домашний карантин. Эпидемиологи SPKC будут проводить эпидемиологическое расследование, выясняя их личности, а также предоставлять указания к профилактическим мероприятиям, в том числе - извещать их семейных врачей.

Возбудитель инфекции COVID-19 распространяется при прямом контакте с помощью мелких капель (воздушно-капельным путём). Они возникают, когда инфицированный человек говорит, чихает и кашляет. Заразиться можно и непрямым путём, прикасаясь к поверхностям и предметам, а также в случае, если вы с больным целовались, обнимались, здоровались за руки, брали вещи, который трогал больной, а затем не мыли руки.

Если лицо с COVID-19 в больнице:

после перемещения заболевшего в больницу - необходимо провести мокрую уборку помещения с помощью бытовой химии, а затем - дезинфекцию;

для дезинфекции можно подготовить, например, 0,5% раствор гипохлорита натрия. Большая часть бытовых отбеливателей содержит 5% гипохлорита натрия (отбеливатель 1:9);

тщательно помыть предметы и поверхности, которых касался пациент. Для обработки небольшой поверхности можно использовать 70% спирт;

постирать одежду, бельё и постельное бельё пациента в стиральной машине при температуре +60 - +90oC;

посуду больного тщательно помыть кипятком или в посудомоечной машине при высокой температуре;

проветрить помещение.

При уборке нужно использовать маску, перчатки и одноразовый передник.

Если персона с COVID-19 находится дома:

Лучше всего отправить пациента в отдельное помещение, которое хорошо проветривается (комната с окном и дверью). Членам семьи лучше всего находиться в других комнатах. Если это невозможно, то лучше держаться на расстоянии двух метров от заболевшего. Спать в одной кровати с заболевшим - нельзя.

В помещении пациенту нужно предоставить необходимые предметы гигиены: дезинфектор для рук, маска для лица, полотенца, одноразовые салфетки, мокрые салфетки, мусорное ведро (для использованных салфеток и других отходов), а также постельное бельё. Как уже было сказано выше, посуду заболевшего - тщательно мыть.

Нужно постараться ограничить количество перемещений пациента в места общего пользования, в идеале - отдельный санузел и место, где есть.

Если это невозможно, то помещения нужно периодически убирать и проветривать.

Чтобы сократить распространение мелких капель - пациенту нужно находиться в одноразовой медицинской маске. Если маски нет - кашлять и чихать в одноразовую салфетку. Её сразу же нужно выкинуть, а руки необходимо помыть или продезинфицировать.

Лучше всего, чтобы за заболевшим ухаживал только один человек. Желательно, чтобы у человека, который следит за заболевшим, было хорошее здоровье и не было хронических заболеваний.

Ни в коем случае нельзя допускать посещение других людей. Очень важно избегать контактов с лицами, которые старше 60 лет.

Необходимо тщательно мыть и дезинфицировать руки после любого контакта с пациентом и его вещами. Руки нужно мыть до и после готовки еды, до приёма еды, после посещения туалета и в любых ситуациях, когда руки нечисты. Руки мыть с мылом. В свою очередь грязными руками лицо не трогать.

Лицу, которое заботиться о пациенте, нужно аккуратно надевать маску. Маска должна плотно прилегать к лицу и во время её ношения нельзя трогать лицо. Если маска мокрая или нечистая - её следует сменить на новую.

Одноразовые перчатки и маски нельзя использовать повторно!

В помещении, где находится пациент нужно регулярно проветривать помещение, а также проводить уборку и дезинфекцию.