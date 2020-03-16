Пн, 16.03.2020
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Как сделать антисептик для рук самому

ФОТО: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своей странице инструкцию того, как сделать антисептик для рук. 

Нужно смешать необходимые ингредиенты, сделав консистенцию гелеобразной. А затем смесь, которая получилась, должна храниться в герметичной ёмкости. Лучше всего - разлить консистенцию в небольшие ёмкости. Инструкция по изготовлению указана на примере 10 литров жидкости.

(Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео от BBC про изготовление меньшего количества в домашних условиях)

Как сделать антисептик для рук 

Понадобятся:​

  • стеклянная или пластиковая емкость с завинчивающейся пробкой;
  • деревянные, пластиковые или металлические лопатки для перемешивания;
  • мензурки и мерные емкости, пластиковые или металлические воронки, пластиковые флаконы с герметичными крышками.

Более подробную пошаговую инструкцию на русском языке можно прочитать тут.

Помещения для производства и хранения должны быть, в идеале, оборудованы кондиционерами или холодильными камерами. В этих помещениях запрещено иметь источники открытого огня или курить.

Первый вариант:

  • этанол 96% (8333 мл);
  • перекись водорода 3% (417 мл);
  • глицерин 98% (145 мл);
  • стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Нужно пошагово добавлять и перемешивать: этанол наливается в большую бутыль или емкость до градуированной отметки, затем с использованием мензурки добавляется перекись водорода и глицерин (с использованием мензурки). После этого нужно разбавить получившуюся массу водой до нужной консистенции (до 10-литровой отметки).

Второй вариант:

  • изопропиловый спирт 99,8% (7515 мл);
  • перекись водорода 3% (417 мл);
  • глицерин 98% (145 мл);
  • стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Для того, чтобы сделать дезинфицирующее средство, нужно в 7515 мл изопропилового спирта влить 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина. Добавить желаемое количество воды.

  • Рекомендуется полученным раствором обрабатывать руки как минимум 30 секунд, в частности хорошо очищая под ногтями;
  • Если вы часто пользуетесь антисептиком, то не забывайте о креме для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи;
  • Средство лучше держать подальше от детей, поскольку спирт в антисептике весьма токсичен;
  • Антисептики не панацея от всех видов микробов. Чтобы удалить некоторые из них, лучше вымыть руки с мылом.

В свою очередь, видеоинструкция BBC, как сделать дезинфицирующий гель для рук самим в домашних условиях:

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