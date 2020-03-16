Как сделать антисептик для рук самому

Нужно смешать необходимые ингредиенты, сделав консистенцию гелеобразной. А затем смесь, которая получилась, должна храниться в герметичной ёмкости. Лучше всего - разлить консистенцию в небольшие ёмкости. Инструкция по изготовлению указана на примере 10 литров жидкости.

(Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео от BBC про изготовление меньшего количества в домашних условиях)

Как сделать антисептик для рук

Понадобятся:​

стеклянная или пластиковая емкость с завинчивающейся пробкой;

деревянные, пластиковые или металлические лопатки для перемешивания;

мензурки и мерные емкости, пластиковые или металлические воронки, пластиковые флаконы с герметичными крышками.

Более подробную пошаговую инструкцию на русском языке можно прочитать тут.

Помещения для производства и хранения должны быть, в идеале, оборудованы кондиционерами или холодильными камерами. В этих помещениях запрещено иметь источники открытого огня или курить.

Первый вариант:

этанол 96% (8333 мл);

перекись водорода 3% (417 мл);

глицерин 98% (145 мл);

стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Нужно пошагово добавлять и перемешивать: этанол наливается в большую бутыль или емкость до градуированной отметки, затем с использованием мензурки добавляется перекись водорода и глицерин (с использованием мензурки). После этого нужно разбавить получившуюся массу водой до нужной консистенции (до 10-литровой отметки).

Второй вариант:

изопропиловый спирт 99,8% (7515 мл);

перекись водорода 3% (417 мл);

глицерин 98% (145 мл);

стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Для того, чтобы сделать дезинфицирующее средство, нужно в 7515 мл изопропилового спирта влить 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина. Добавить желаемое количество воды.

Рекомендуется полученным раствором обрабатывать руки как минимум 30 секунд, в частности хорошо очищая под ногтями;

Если вы часто пользуетесь антисептиком, то не забывайте о креме для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи;

Средство лучше держать подальше от детей, поскольку спирт в антисептике весьма токсичен;

Антисептики не панацея от всех видов микробов. Чтобы удалить некоторые из них, лучше вымыть руки с мылом.