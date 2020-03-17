Латвия: Covid-19 нашли у ребенка. Всего 60 заболевших

Об этом сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Во вторник эпидемиологи получили информацию, что Covid-19 обнаружен у ребенка. Он посещал детский садик Saimīte в Пиньки. Учреждению даны рекомендации, а самоуправление попросили закрыть детсад и провести все необходимые мероприятия по безопасности.

Ребенок в момент, когда у него появились симптомы заболевания, садик не посещал. Его контактные лица установлены, им даны рекомендации.

Как сообщила заведующая детсадом Инга Эрдмане-Хермане, ребенок последний раз был в садике 12 марта, а уже с 13 марта для посещения детского сада нужна справка от родителей.

Ей неизвестно, в какой стране побывал ребенок и когда именно он заболел. В саду с сегодняшнего дня введен карантин.