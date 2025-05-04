Видео Эксперт прогнозирует, что Россия может быстро стянуть войска к нашей границе

Россия также значительно наращивает мощности военного производства, например, в 2024 году она произвела и обновила около 1550 танков, что почти на 220% больше, чем в 2022 году. В американском Институте военных исследований пояснили, что аккумулирование техники и сил происходит в размерах, которые свидетельствуют о том, что Россия готовится к более широкой войне.

Руководитель российской исследовательской команды Института военных исследований США Кэролин Хирд: "На мой взгляд, самый четкий пример этого - создание Ленинградского военного округа, который конкретно преподносится как сила анти-НАТО. Область граничит с Финляндией и в основном призвана организовывать, командовать и контролировать военный персонал и технику в том виде, который наводит на мысль, что Россия готовится к более долгосрочному конфликту с НАТО. […] Есть и другие вещи, например, производство новых ядерных подводных лодок для патрулирования Арктического и Тихоокеанского регионов, явно не имеющих отношения к войне в Украине".

В этом году осенью в Беларуси пройдут военные учения Москвы и Минска "Запад-2025". Их каждые четыре года проводят уже с 2009 года. Прозвучало, что в учениях примут участие около 13 тысяч солдат. О том, что Россия может использовать учения как повод сосредоточить военную силу на нашей границе, еще в начале года предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.