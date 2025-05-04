Видео Эксперт прогнозирует, что Россия может быстро стянуть войска к нашей границе

Служба военной разведки и безопасности в этом году впервые за всю историю своей работы обнародовала отчет о деятельности. В то время как западные разведслужбы одна за другой предупреждают, что России требуется всего пара лет на восстановление своей военной мощи, чтобы потенциально нанести удар по НАТО, наши военные разведчики в своих прогнозах скромнее и конкретные временные рамки не называют, но в разговоре с передачей Nekā personīga начальник службы Индулис Крекис подтверждает: намерение напасть на НАТО у России есть, и способности она может восстановить в течение ближайшего десятилетия, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Среди трех латвийских спецслужб Служба военной разведки и безопасности (MIDD) наименее известна общественности. Основная ее функция - военная разведка и контрразведка. С 2002 года ее начальником является Индулис Крекис. Срок его полномочий продлевался неоднократно. В конце 2023 года правительство Эвики Силини дало согласие продлить руководство Крекиса еще на пять лет.
До сих пор Индулис Крекис редко давал интервью, и в передаче он признался, что такое уклонение от публичности и СМИ осознанное.
MIDD находится в подчинении Министерства обороны. После утверждения Крекиса на посту министр Андрис Спрудс сказал, что служба больше расскажет обществу о своей работе. В этом году она впервые обнародовала годовой отчет. Такие уже годами публикуют и Бюро по защите Сатверсме (SAB), и Служба государственной безопасности (VDD).
Отчет состоит из 14 страниц, и в нем в основном написано о внешней и внутренней политике России. Военная разведка считает, что "в течение ближайшего года прямая военная атака на Латвию маловероятна, а в долгосрочной перспективе вероятность военного нападения может возрасти".
"Хорошо, скажу с юмором - мы не смотрим в хрустальный шар. Там очень много факторов, все что угодно может измениться, говорят, Путин может умереть, например, хотя Путин здоров, по крайней мере пока. Есть самые разные факторы. […] Я допускаю, что в течение 5-10 лет мы могли бы смотреть, когда Россия, возможно, выйдет на уровень, чтобы попытаться осуществить свое намерение", - говорит Крекис.
Если бы существовала реальная военная угроза для Латвии, об этом свидетельствовала бы концентрация войск и военной техники в приграничной зоне. Начальник военной разведки прогнозирует: пока Россия воюет в Украине, на нашей границе будет относительно тихо.
Как и в SAB, в MIDD уверены, что ситуация изменится в худшую сторону, если война в Украине закончится в пользу России или конфликт заморозится. Тогда военная угроза возрастет, так как солдаты вернутся в места своей дислокации и в приграничные с Латвией районы. До войны Россия концентрировала свои войска на границе с Украиной в течение полугода, и западные спецслужбы уже тогда прогнозировали, что вторжение будет.
"Учитывая объемы и что пограничные страны все-таки сравнительно небольшие по сравнению с Украиной, кроме, конечно, Польши и Финляндии, временные рамки могли быть меньше", - считает Крекис.
Россия восстанавливает свои военные ресурсы. Если до войны в составе ее армии было около 600-700 тыс. солдат, то сейчас она сформировала новый армейский корпус и дивизии и планирует увеличить численность солдат до 1,5 млн. По приблизительным оценкам, на украинских фронтах сейчас находится более 600 тысяч оккупантов.
Россия также значительно наращивает мощности военного производства, например, в 2024 году она произвела и обновила около 1550 танков, что почти на 220% больше, чем в 2022 году. В американском Институте военных исследований пояснили, что аккумулирование техники и сил происходит в размерах, которые свидетельствуют о том, что Россия готовится к более широкой войне.
Руководитель российской исследовательской команды Института военных исследований США Кэролин Хирд: "На мой взгляд, самый четкий пример этого - создание Ленинградского военного округа, который конкретно преподносится как сила анти-НАТО. Область граничит с Финляндией и в основном призвана организовывать, командовать и контролировать военный персонал и технику в том виде, который наводит на мысль, что Россия готовится к более долгосрочному конфликту с НАТО. […] Есть и другие вещи, например, производство новых ядерных подводных лодок для патрулирования Арктического и Тихоокеанского регионов, явно не имеющих отношения к войне в Украине".
В этом году осенью в Беларуси пройдут военные учения Москвы и Минска "Запад-2025". Их каждые четыре года проводят уже с 2009 года. Прозвучало, что в учениях примут участие около 13 тысяч солдат. О том, что Россия может использовать учения как повод сосредоточить военную силу на нашей границе, еще в начале года предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич: "Готовятся ли к этому вооруженные силы Латвии, учреждения, готовятся ли к этому страны Балтии, Польша, наши союзники по НАТО? Да. Можем ли мы сейчас сказать, чем закончатся эти учения? Нет".
"Это учения оперативного, тактического уровня, и главное, что отрабатывается официально - защита от возможного нападения НАТО, но на деле, конечно, это тренировки по подготовке своих сил к возможной конфронтации с НАТО. […] Нынешняя информация свидетельствует о том, что учения "Запад" будут очень скромными, это будут больше демонстративные учения. […] Мы не видим, чтобы эти учения могли перерасти в наступление на территорию Латвии или на какую-либо другую страну НАТО", - отметил Крекис.
Если бы MIDD получила сведения о том, что россияне готовят вторжение в Латвию, информацию служба передала бы высшим должностным лицам страны. В ведении политиков также было бы принятие решения, когда об угрозе информировать общественность.
MIDD - национальное ведомство по разведке сигналов, что означает, что она получает разведывательные данные из коммуникационных, радио- и электронных систем. Служба также занимается защитой государственных секретов в Министерстве обороны и подчиненных ему органах, включая Национальные вооруженные силы. Военная разведка также играет роль в обнаружении агентов, пытающихся собрать данные о наших вооруженных силах или силах наших союзников.
В годовом отчете служба пишет, что в сотрудничестве со Службой госбезопасности выявляет и случаи шпионажа, к которому причастны как местные, так и иностранные граждане. Сама служба уголовные процессы не возбуждает, это делает VDD. Около половины инициированных VDD уголовных процессов о шпионаже основаны на полученной от военных разведчиков информации. С момента вторжения России в Украину интерес к нашим военным объектам не изменился, а вот используемые методы - да.
"Россия, конечно, использует многие другие методы. Мы знаем о случаях саботажа, поджогах […]. У них методы тоже есть, они развивают эти методы за небольшие деньги, которые они сами считают мусором, потому что, конечно, если этого человека арестуют и посадят в тюрьму, Россия и пальцем не пошевелит, чтобы его оттуда вызволить, это списанный материал. Число таких случаев растет. Но это делается специально, чтобы посеять страх в латвийском обществе", - говорит Крекис.
Несмотря на то, что Россия уже сейчас пытается восстановить свою военную мощь, в американском Институте изучения войны подсчитали: если Россия продолжит вливать в свою военную индустрию столько, сколько сейчас, ее экономика не будет успевать, и через год или полтора в стране, скорее всего, наступит экономический кризис.
Видео: Сюжет Nekā personīga
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