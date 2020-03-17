Королева Великобритании покинет Лондон

В связи со вспышкой коронавируса королева Великобритании Елизавета II отменила садовые праздники в лондонском Букингемском дворце и в четверг покинет город, переселившись в Виндзорский замок, сообщила во вторник королевская семья.
Несколько запланированных на этой неделе в Букингемском дворце встреч, в том числе и с премьер-министром Борисом Джонсоном, пройдут, как и планировалось.
"Ее величество в четверг, 19 марта, на одну неделю раньше запланированного переселится в Виндзорский замок на время Пасхи", говорится в сообщении.
"Возможно, королева останется там дольше Пасхи".
Как указала королевская семья, планы 93-летней королевы в нынешних обстоятельствах были изменены "как понятная предосторожность и по практическим причинам".
В ближайшие месяцы отменены и перенесены мероприятия с участием большого числа людей, в том числе запланированные на май пять садовых праздников в Букингемском дворце.