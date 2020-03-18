Дочь экс-президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы

"Суд [...] признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлений", - цитирует "Интерфакс" сообщение суда. Срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

Как уже сообщалось ранее, Каримова предложила внести в Госкассу 686 млн долларов США в обмен на освобождение.

Гульнара Каримова - дизайнер, певица, предприниматель, считалась возможной преемницей своего отца на посту президента Узбекистана. Однако в семье начались раздоры, и в 2014 году Гульнару заключили под домашний арест - тогда ее отец еще был у власти (Ислам Каримов умер в 2016 году).

В 2015 году Гульнару Каримову признали виновной в соучастии в преступной группировке, деятельность которой была направлена на присвоение активов госпредприятий Узбекистана.

Каримову "ограничили в свободе" на пять лет, которые она провела в Ташкенте, в квартире своей дочери Иманы. В 2019 году Каримову перевели в тюрьму.