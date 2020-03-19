Чт, 19.03.2020
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Большая эстрада Межапарка: Праздник песни остается в силе, строительные работы продолжаются

Рабоник на Большой эстраде Межапарка

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Несмотря на объявленную в стране чрезвычайную ситуацию, строительные работы на Большой эстраде Межапарке не приостановлены — на объекте продолжают работать сотни людей, сообщает портал LSM.

Строители надеются, что работы удастся завершить в срок — до 18 июня, к началу XII Молодежного праздника песни и танца.

Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие по-прежнему остается в силе и запланировано на 6-12 июля.

"Все, что до сегодняшнего дня построено — укладывается в график", — заявил телеканалу LTV директор проекта Валдис Кокс.

Он отметил, что проблемы, несомненно, есть — так, уже сократилось число монтажников металлических конструкций, за которые отвечает венгерская компания.

Всего же на объекте работают около 103-105 человек, подтвердил Кокс.

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