Большая эстрада Межапарка: Праздник песни остается в силе, строительные работы продолжаются

Несмотря на объявленную в стране чрезвычайную ситуацию, строительные работы на Большой эстраде Межапарке не приостановлены — на объекте продолжают работать сотни людей, сообщает портал LSM.
Строители надеются, что работы удастся завершить в срок — до 18 июня, к началу XII Молодежного праздника песни и танца.
Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие по-прежнему остается в силе и запланировано на 6-12 июля.
"Все, что до сегодняшнего дня построено — укладывается в график", — заявил телеканалу LTV директор проекта Валдис Кокс.
Он отметил, что проблемы, несомненно, есть — так, уже сократилось число монтажников металлических конструкций, за которые отвечает венгерская компания.
Всего же на объекте работают около 103-105 человек, подтвердил Кокс.