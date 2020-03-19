Большая эстрада Межапарка: Праздник песни остается в силе, строительные работы продолжаются

Строители надеются, что работы удастся завершить в срок — до 18 июня, к началу XII Молодежного праздника песни и танца.

Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие по-прежнему остается в силе и запланировано на 6-12 июля.

"Все, что до сегодняшнего дня построено — укладывается в график", — заявил телеканалу LTV директор проекта Валдис Кокс.

Он отметил, что проблемы, несомненно, есть — так, уже сократилось число монтажников металлических конструкций, за которые отвечает венгерская компания.