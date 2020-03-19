Дизайнер советует, как создать комнату для увлечений дома

"Мы часто проводим время занимаясь своими хобби, но не задумываемся о том, что сделать, чтобы нам было удобнее. Между кабинетом и местом для хобби и увлечений по сути небольшая разница – необходимы продуманные и эргономичные решения, удобная расстановка мебели. Главное выбирать, то что подходит именно вам. Отсутствие комфорта, плохое освещение может сыграть злую шутку и хобби уже не будет так радовать", - говорит дизайнер Инга Деюс.

ФОТО: Пресс-фото

"Несколько лет назад я увлекалась шитьём и устроила себе комнату для этого, эту комнату мы используем для хранения вещей, глажки и здесь спят гости. Раньше в этой комнате была наша спальня, теперь же ковролин мешает шитью, трудно найти упавшую иголку, однажды я даже сильно укололась. Некоторые вещи, например холодильник появились здесь "временно", и всё ещё здесь, а весь пол заставлен коробками с принадлежностями для шитья", - рассказывает Санта, которая мечтала о функциональной комнате, которая может стать её маленьким раем.

Дизайнер IKEA делится советами, как создать продуманное и удобное место для любимых увлечений. Для начала стоит продумать, что вы можете выделить для своих хобби – уголок в комнате или целую комнату.

Дальше подумайте, какой тип хранения вещей для ваших занятий подходит, и уже исходя из этого, вы можете подобрать мебель.

Не храните вещи на полу. Инга советует хранить вещи, которые часто нужны под рукой рядом, а те, что нужны реже на верхних полках. Для этого дизайнер советует использовать полки до самого потолка, что заметно сэкономит место на полу, а для самых верхних полок воспользуйтесь лестницей. Крючки помогут расширить место для хранения на стенах – крючки справятся с хранением ключей, инструментов и даже велосипеда! Некоторые решения можно использовать и для хранения в кладовых и на балконе.

Продуманное хранение. Для того, чтобы найти нужную вещь, дизайнер для начала советует всё рассортировать по функции и размеру, и выбрать способ хранения. Коробки, ящики из метала, пластика, бумаги, ткани или дерева – есть из чего выбрать. Прозрачные контейнеры за пару евро, чтобы проще найти нужное, а непрозрачные помогут спрятать то, что не стоит видеть другим. Магнитный держатель для ножей и маленькие контейнеры помогут содержать в порядке мелкие вещи. Пегборд SKÅDIS создаёт аккуратный вид помещению, и на него хозяйка сможет закреплять вдохновляющие картинки.

Нет беспорядка, нет проблем. Хобби – это возможность отдохнуть, поэтому дизайнер напоминает, что всё что вы собираетесь сделать для хобби, не должно вводить вас в стресс. Необходимо подумать и о хранении и сортировке мусора. Контейнеры с надписями, помогут сортировать отходы и например собирать обрезки тканей для создания плетёных ковров. Для того, чтобы сэкономить место, можете воспользоваться контейнерами SORTERA, которые можно ставить один на другой. Некоторые увлечения могут быть не слишком чистыми, поэтому решения для гаражей или сараев должны быть грязеустойчивыми.

ФОТО: Пресс-фото

Эрогономика. Дизайнер создавала перевоплощение комнаты не забывая об эргономике – разделяя предметы с разными функциями и размерами. Тяжелые вещи необходимо класть как можно ниже, чтобы не было проблем передвигать их. Если для вашего увлечения нужен стол, стоит выбирать с регулируемой высотой, чтобы можно было работать и сидя и стоя, ведь движение это жизнь.

Важность освещения. Освещение – важная часть любого помещения, ведь плохо освещённая комната может вызвать риск травм. Стол у окна – отличная возможность использовать естественный свет, но не нужно забывать и о регулируемой настольной лампе. Если вам необходим дополнительный свет, но поблизости нет розетки, можно воспользоваться светильниками на батарейках. Если вы хотите показать уже созданные творения, подумайте о подсветке в шкафчиках или над полками.