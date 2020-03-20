В Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в четверг издал указ о режиме карантина из-за коронавируса во всем штате, запретив гражданам выходить из дома без надобности.
Сообщается, что режим "Оставайтесь дома" разрешает выходить только за едой, лекарствами и предметами первой необходимости.
Также этим указом предписано прекратить работу всем торговым центрам и магазинам с товарами не первой необходимости. Использовать детские площадки - запрещено.
По словам Ньюсома, если не будут приняты решительные меры, до 56% населения штата, а это около 22 миллионов человек, могут заразиться коронавирусом в течение последующих восьми недель.
Калифорния занимает третье место по количеству смертей от коронавируса в США. Там зафиксировано 18 летальных случаев. Всего число выявленных зараженных составляет около тысячи человек.