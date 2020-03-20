В Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости

Сообщается, что режим "Оставайтесь дома" разрешает выходить только за едой, лекарствами и предметами первой необходимости.

Также этим указом предписано прекратить работу всем торговым центрам и магазинам с товарами не первой необходимости. Использовать детские площадки - запрещено.

По словам Ньюсома, если не будут приняты решительные меры, до 56% населения штата, а это около 22 миллионов человек, могут заразиться коронавирусом в течение последующих восьми недель.