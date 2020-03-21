Вся страна моет руки, а что с дверными ручками и почтовыми ящиками? Отвечает RNP

Именно с таким вопросом в редакцию RUS.TVNET обратилась наша читательница. Давайте разбираться.

Письмо читательницы

"Живем в Кенгарагсе. Дом обслуживает Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP).

В какой то момент в нашем доме сменился дворник и после мытья подъезда появилась страшная вонь. Оказалось, полы моют скипидаром. Судя по невыносимому запаху даже при открытых окнах в подъезде, его концентрация зашкаливала. Я позвонила в RNP и пожаловалась на невыносимый запах в течение 2-3 дней после мытья подъезда. Они сказали, что попросят дворника снизить концентрацию. Это было примерно месяц назад.

С тех пор никакого запаха не было.

В связи с событиями из-за нового вируса возник вопрос: обрабатываются перила и иные поверхности в подъездах каким-либо дезинфицируюшим веществом?

Этот вопрос я снова задала RNP. Ответ удивил: у нас нет никаких средств кроме скипидара. А на него жалуются. Поэтому им моют полы раз в месяц и все. В другие дни месяца полы моют обычным средством для полов без дезинфицирующего эффекта.

А поверхности не обрабатываются-нЕчем.

Это как так? Мы принимаем меры безопасности, дистанцируем людей, а элементарную санобработку подъездов не проводим в принципе?!".

Комментарий Rīgas Namu Pārvaldnieks

Как заверил RUS.TVNET представитель RNP Кристс Лейшкалнс, с четверга, 19 марта, в связи с распространением Covid-19 дворники и другие сотрудники компании получили дополнительные средства дезинфекции, чтобы, помимо регулярной уборки, обеспечить дезинфекцию наиболее часто используемых поверхностей.

По словам Лейшкалнса, особое внимание будет уделяться дверям и дверным ручкам, перилам, почтовым ящикам, то есть тем поверхностям, к которым потенциально зараженный Covid-19 скорее всего прикоснется.

Согласно плану, за ежедневной уборкой последует дезинфекция дверных ручек, лифтов и других поверхностей.

Персонал, занимающийся уборкой помещений общего пользования, а также сантехники и сотрудники аварийной службы, уже получили дезинфицирующие средства, а также инструкции по их применению.

Помимо этого все ознакомлены с мерами предосторожности, такими как регулярное мытье и дезинфекция рук, использование резиновых перчаток и ограничивание контактов с другими людьми.

В RNP жителей призвали не хранить в общественных местах предметы, которые могут помешать уборке и способствовать распространению вируса, например, велосипеды и коляски.

Однако, если все же эти предметы остаются в подъезде, жителям рекомендуется самостоятельно их дезинфицировать, особое внимание уделяя ручкам.

Помимо этого RNP рекомендует дезинфицировать дверные ручки собственной квартиры, особенно тем, для кого определена самоизоляция или у кого есть симптомы нового вируса.

Компания также просит на время объявленной чрезвычайной ситуации прекратить размещение печатных рекламных материалов в почтовых ящиках. RNP все еще получает информацию о продолжении распространения такой рекламы как от специалистов по уборке, так и от клиентов. Это противоречит принципам социальной изоляции, поэтому RNP призывает компании - как тех, кто заказал размещение печатной рекламы в почтовых ящиках, так и тех, кто предоставляет эту услугу, - прекратить на время объявленной чрезвычайной ситуации доставку печатной рекламы.

От себя добавим

В Риге есть дома, в которых жители сами проводят санобработку в подъезде, отмечая "Зачем кого-то ждать? Это несложно!"