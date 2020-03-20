Что будет со свадьбами и похоронами в условиях ЧС

Руководитель ЗАГСа Зиемельской исполнительной дирекции Риги Инесе Бумбиере-Каже в интервью программе телеканала TV3 Bez Tabu рассказала, что, несмотря на то, что март не очень популярный месяц для бракосочетаний, телефон "разрывается".

Люди звонят и спрашивают, состоится ли бракосочетание, какие ограничения на торжественную церемонию. Например, на 20 марта в этом ЗАГСе были запланированы 15 свадеб (красивая дата - 20.03.20).

"Регистрация браков будет проходить, но есть ограничения: без гостей. Только свидетели и молодожены. Еще можно взять фотографа", - сказала Бумбиере-Каже.

Организатор свадеб Даце Миезите говорит, что в торжествах принимают участие от 20 до 150 гостей. Если церемония для узкого круга - то она может пройти, но стоит подумать, смогут ли люди отключиться и по-настоящему порадоваться. Ситуация в стране сложная.

"Я советую свадьбу перенести. Однозначно, что будут совсем другие ощущения, когда люди отмечают, следуя правительственным ограничениям. Свадьба - это праздник. Все должны радоваться", - сказала Миезите.

Свадьбу перенести можно. А что делать с похоронами?

Инспекция здравоохранения сообщила, что к похоронам не применяется статус массового мероприятия. Однако людей призывают соблюдать дистанцию друг от друга, чтобы не заразиться вирусом.

Уже сообщалось, что правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.