Пт, 20.03.2020
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Для здоровых работников ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией сняты

Латвийско-эстонская граница

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Руководящий чрезвычайной ситуацией премьер-министр Юри Ратас утвердил постановление, которое смягчает ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям, ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.

Целью изменений является смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий.

Постановление

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