Для здоровых работников ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией сняты

Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям, ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.