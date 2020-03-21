Артус Кайминьш сообщил, что болен Covid-19

"С 17 марта в связи с плохим самочувствием я самоизолировался. Вчера сдал анализы, и сегодня мне позвонили о положительном результате на Covid-19. Я извиняюсь перед всеми, с кем встречался 15 и 16 марта, и призываю всех провериться!" - написал он.

На вопрос о том, должны ли в таком случае самоизолироваться все депутаты Сейма, Центр профилактики и контроля заболеваний ответил, что этот вопрос решается.

Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 13 человек, общее количество заболевших составляет 124 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдал 1241 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 4446 человек.