Готовится предложение о кризисных доплатах медикам в размере 20%

Министерство здравоохранения готовит предложение для правительства о том, чтобы ввести для медицинских работников кризисную доплату в размере 20% от зарплаты, рассказала передаче TV3 Nekā personīga министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Ранее Сейм с небольшим перевесом голосов отклонил предложение депутата "Согласия" Ивара Зариньша о том, чтобы со дня объявления чрезвычайного положения обеспечить финансирование на повышение зарплат медикам в размере по крайней мере 20%.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса Covid-19 введен в Латвии до 14 апреля.