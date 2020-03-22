Вс, 22.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Готовится предложение о кризисных доплатах медикам в размере 20%

Илзе Винькеле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство здравоохранения готовит предложение для правительства о том, чтобы ввести для медицинских работников кризисную доплату в размере 20% от зарплаты, рассказала передаче TV3 Nekā personīga министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Ранее Сейм с небольшим перевесом голосов отклонил предложение депутата "Согласия" Ивара Зариньша о том, чтобы со дня объявления чрезвычайного положения обеспечить финансирование на повышение зарплат медикам в размере по крайней мере 20%.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса Covid-19 введен в Латвии до 14 апреля. 

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