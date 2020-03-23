Пн, 23.03.2020
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Домашние закуски к пиву и коктейлям

ФОТО: Пресс-фото

Праздничное настроение, но не попадаете в бар? Сеть магазинов недорогих напитков и вин AlkOutlet предлагает приготовить вкусные луковые кольца и хрустящие закуски из хлеба, чтобы перекусить, пока наслаждаетесь любимым напитком дома.

Луковые кольца в пивном кляре

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

  • 3 больших луковицы;
  • 150 граммов пшеничной муки;
  • 1/2 чайной ложки соды;
  • 200 мл пива;
  • рапсовое масло;
  • соль, молотая паприка, перец и другие специи.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук ломтиками толщиной 0,5-0,7 см (чтобы получились круглые колечки), разделив каждый ломтик на отдельные кольца.
  2. В миске смешайте муку с содой, добавьте соль, паприку, перец (можно использовать другие специи).
  3. Каждое луковое кольцо обваляйте в сухой муке и положите на тарелку.
  4. Добавьте пиво в смесь из муки и перемешайте до однородного состояния.
  5. Разогрейте масло (оно должно быть около 180 С°, важно не перегреть – масло не должно дымиться).
  6. Используя вилку или щипцы, опустите каждое луковое кольцо в смесь из теста и пива и поместите в горячее масло.
  7. Варите в масле до образования золотистой корочки (~ 1 мин).

Хрустящие закуски из хлеба с беконом

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

  • 125 граммов бекона, нарезанного тонкими ломтиками;
  • 6 ломтиков тостерного хлеба;
  • 100 граммов крем-сыра;
  • 20 граммов мелко нарезанного зеленого лука.

Приготовление:

  1. Смешайте крем-сыр с зеленым луком. Намажьте немного крем-сыра на каждый ломтик.
  2. Скрутите ломтики хлеба в рулетики.
  3. Обмотайте каждый рулетик беконом и разрежьте на две части.
  4. Обжаривать 10-15 минут в духовке, разогретой до 180 С°, пока бекон не станет хрустящим. Подавать теплыми.

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