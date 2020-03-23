Домашние закуски к пиву и коктейлям

Праздничное настроение, но не попадаете в бар? Сеть магазинов недорогих напитков и вин AlkOutlet предлагает приготовить вкусные луковые кольца и хрустящие закуски из хлеба, чтобы перекусить, пока наслаждаетесь любимым напитком дома.
Луковые кольца в пивном кляре
Ингредиенты:
- 3 больших луковицы;
- 150 граммов пшеничной муки;
- 1/2 чайной ложки соды;
- 200 мл пива;
- рапсовое масло;
- соль, молотая паприка, перец и другие специи.
Приготовление:
- Нарежьте лук ломтиками толщиной 0,5-0,7 см (чтобы получились круглые колечки), разделив каждый ломтик на отдельные кольца.
- В миске смешайте муку с содой, добавьте соль, паприку, перец (можно использовать другие специи).
- Каждое луковое кольцо обваляйте в сухой муке и положите на тарелку.
- Добавьте пиво в смесь из муки и перемешайте до однородного состояния.
- Разогрейте масло (оно должно быть около 180 С°, важно не перегреть – масло не должно дымиться).
- Используя вилку или щипцы, опустите каждое луковое кольцо в смесь из теста и пива и поместите в горячее масло.
- Варите в масле до образования золотистой корочки (~ 1 мин).
Хрустящие закуски из хлеба с беконом
Ингредиенты:
- 125 граммов бекона, нарезанного тонкими ломтиками;
- 6 ломтиков тостерного хлеба;
- 100 граммов крем-сыра;
- 20 граммов мелко нарезанного зеленого лука.
Приготовление:
- Смешайте крем-сыр с зеленым луком. Намажьте немного крем-сыра на каждый ломтик.
- Скрутите ломтики хлеба в рулетики.
- Обмотайте каждый рулетик беконом и разрежьте на две части.
- Обжаривать 10-15 минут в духовке, разогретой до 180 С°, пока бекон не станет хрустящим. Подавать теплыми.