Вт, 24.03.2020
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Против вирусов: паста из куркумы, мёда и имбиря для укрепления иммунитета

ФОТО: youtube.com/watch?v=uKgXWx4FCwo

Этот простой, но полезный рецепт пасты будет отличным помощником в борьбе с вирусами. Её легко приготовить, и она поможет нашей иммунной системе быть невосприимчивой к вирусам.

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка куркумы;
  • 1 столовая ложка имбиря;
  • 1/4 кружки мёда;
  • 1/4 столовой ложки чёрного перца;
  • кайенский перец (по желанию);
  • 1 зубчик чеснока (по желанию).

Приготовление:

  1. Натрите на тёрке свежую куркуму или используйте порошок куркумы, который доступен в магазинах. Если всё же сами решите её тереть на тёрке, то помните: она красит руки, поэтому лучше использовать перчатки.
  2. Мелко натрите на тёрке имбирь и добавьте к куркуме. В конце добавьте перец и мёд. Если хотите усилить эффект, то можно добавить тёртый чеснок и кайенский перец. Всё перемешайте.
  3. Получившуюся пасту нужно разместить в небольшой баночке с закручивающейся крышкой, чтобы её можно было использовать дольше.

Использование:

Небольшое количество пасты можно добавлять к свежевыжатому соку или же пить как чай, заливая небольшое количество пасты кипячёной водой.

Видео: рецепт (на английском языке) 

​Внимание! Любой имбирный напиток имеет ряд противопоказаний: 

  • при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
  • при гепатите;
  • при кардиологических недугах;
  • при геморрое;
  • при повышенном артериальном давлении;
  • при маточном кровотечении;
  • при наличии аллергии;
  • во время беременности и кормления грудью.

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