Против вирусов: паста из куркумы, мёда и имбиря для укрепления иммунитета

Этот простой, но полезный рецепт пасты будет отличным помощником в борьбе с вирусами. Её легко приготовить, и она поможет нашей иммунной системе быть невосприимчивой к вирусам.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка куркумы;
- 1 столовая ложка имбиря;
- 1/4 кружки мёда;
- 1/4 столовой ложки чёрного перца;
- кайенский перец (по желанию);
- 1 зубчик чеснока (по желанию).
Приготовление:
- Натрите на тёрке свежую куркуму или используйте порошок куркумы, который доступен в магазинах. Если всё же сами решите её тереть на тёрке, то помните: она красит руки, поэтому лучше использовать перчатки.
- Мелко натрите на тёрке имбирь и добавьте к куркуме. В конце добавьте перец и мёд. Если хотите усилить эффект, то можно добавить тёртый чеснок и кайенский перец. Всё перемешайте.
- Получившуюся пасту нужно разместить в небольшой баночке с закручивающейся крышкой, чтобы её можно было использовать дольше.
Использование:
Небольшое количество пасты можно добавлять к свежевыжатому соку или же пить как чай, заливая небольшое количество пасты кипячёной водой.
Видео: рецепт (на английском языке)
Внимание! Любой имбирный напиток имеет ряд противопоказаний:
- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
- при гепатите;
- при кардиологических недугах;
- при геморрое;
- при повышенном артериальном давлении;
- при маточном кровотечении;
- при наличии аллергии;
- во время беременности и кормления грудью.