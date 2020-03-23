Кто может помочь с доставкой еды?

Движение добровольцев #paliecmājās (Оставайся дома), окажет безвозмездную помощь с доставкой продуктов и других товаров тем, кто входит в группу риска или находится на домашнем карантине.
Получить помощь #paliecmājās может каждый, позвонив по номеру 25661991 или посетив сайт www.paliec-majas.lv.
#paliecmājās призывает пользоваться возможностью подать заявку тех, кто не "дружит" с интернетом, например, пожилых людей, которые находятся в группе риска Covid-19. Просим соседей, социальных работников и ассистентов содействовать лицам для подачи заявки на помощь по телефону.
Чтобы помочь как можно большему числу людей #paliecmājās приглашает людей стать волонтерами - для этого нужно подать заявку на сайте paliec-majas.lv.
Условия простые: у вас нет Covid-19, вы в течении последних 14 дней не были заграницей, и не контактировали с возможным больным Covid-19.
Стоит напомнить, что помощь с доставкой продуктов пожилым и одиноким людям может оказать и Красный крест. Это касается людей, кто одинок и у кому больше негде попросить помощь. Если требуется поддержка, пишите secretariat@redcross.lv, 67336651. Представители организации рассмотрят варианты, как помочь. Также такую услугу предоставляет Latvijas Samariešu apvienība, связаться можно по номеру 26602002 или 8898 (круглосуточно).