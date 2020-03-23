Кто может помочь с доставкой еды?

Получить помощь #paliecmājās может каждый, позвонив по номеру 25661991 или посетив сайт www.paliec-majas.lv.

#paliecmājās призывает пользоваться возможностью подать заявку тех, кто не "дружит" с интернетом, например, пожилых людей, которые находятся в группе риска Covid-19. Просим соседей, социальных работников и ассистентов содействовать лицам для подачи заявки на помощь по телефону.

Чтобы помочь как можно большему числу людей #paliecmājās приглашает людей стать волонтерами - для этого нужно подать заявку на сайте paliec-majas.lv.

Условия простые: у вас нет Covid-19, вы в течении последних 14 дней не были заграницей, и не контактировали с возможным больным Covid-19.