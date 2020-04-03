В Латвии умерла первая пациентка с Covid-19
В Латвии констатирован первый случай смерти пациентки с заболеванием Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Скончалась 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре.
Первые три дня пациентка находилась в палате интенсивной терапии. Когда ее состояние стабилизировалось, женщину перевели на лечение в отделение. Причиной ее смерти стала не инфекция Covid-19, а хронические заболевания.
Напомним, в пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.
В минувшие сутки проведено 1364 анализа, из них положительными были 35. В общей сложности на данный момент проверены 18 198 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
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