Сидите дома! Британия ввела режим чрезвычайного положения

Правительство Великобритании во вторник объявило чрезвычайное положение в стране, с целью ограничить распространение Covid-19. На три недели закрыты "не важные" магазины, остановлено предоставление различных услуг и запрещены любые собрания больше двух человек.
"Для нас всех пришло время делать что-то большее. Вы должны остаться дома", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
Дом можно покидать только для того, чтобы купить товары первой необходимости, в медицинских целях, а также раз в день можно выйти на гимнастику. Также разрешено покидать дом для того, чтобы добраться до работы, сообщает агентство AFP.
Please join me for an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/QSlIOIaYsF— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 23, 2020
Эффективность принятых мер будет оценена 11 апреля. За соблюдением правил будет следить полиция.
Жесткие меры ранее приняла и Германия - в частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек.