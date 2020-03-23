Вт, 24.03.2020
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Сидите дома! Британия ввела режим чрезвычайного положения

epa08265108 A passenger wears a surgical face mask as they use the Underground transport system in London, Britain, 02 March 2020. Britain's Prime Minister Boris Johnson held an emergency Cobra meeting to finalise the government's battle plan to tackle the spread of coronavirus. EPA/NEIL HALL

ФОТО: NEIL HALL / EPA

Правительство Великобритании во вторник объявило чрезвычайное положение в стране, с целью ограничить распространение Covid-19. На три недели закрыты "не важные" магазины, остановлено предоставление различных услуг и запрещены любые собрания больше двух человек. 

"Для нас всех пришло время делать что-то большее. Вы должны остаться дома", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. 

Дом можно покидать только для того, чтобы купить товары первой необходимости, в медицинских целях, а также раз в день можно выйти на гимнастику. Также разрешено покидать дом для того, чтобы добраться до работы, сообщает агентство AFP. 

Эффективность принятых мер будет оценена 11 апреля. За соблюдением правил будет следить полиция. 

Жесткие меры ранее приняла и Германия - в частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек.

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