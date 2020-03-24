Во время распространения Covid-19 не теряют актуальности и кишечные вирусы

Однако новейшие результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что 46% опрошенных жителей страны за последние три года хотя бы раз сталкивались с так называемыми кишечными вирусами (2% – часто, 14% – иногда, 30% – редко). В то же время 48% респондентов в последние три года вообще не сталкивались с кишечными вирусами.

Семейный врач Зане Зитмане объясняет, что кишечные вирусы вызывают острую инфекцию в желудочно-кишечном тракте, в результате чего начинаются рвота и понос.

Существует несколько видов кишечного вируса, но самые распространенные из них – это Норуолкский вирус, или норовирус, ротавирус и энтеровирус.

В Мониторинге здоровья делается вывод о том, что немного чаще с кишечными вирусами в последние три года сталкивались женщины. Если среди мужчин 43% респондентов ответили, что за последние три года хотя бы один раз болели каким-нибудь кишечным вирусом, то среди женщин этот показатель составляет 49%. Е

сли же сравнивать данные по возрастам, то оказывается, что чаще всего с кишечным вирусом за последние три года сталкивались жители в возрасте от 25 до 34 лет (58%), а реже всего – в возрасте от 64 лет 75 (34%).

Если посмотреть на данные по регионам, то в последние три года чаще всего кишечный вирусом болели жители Курземе (48%), за которыми следуют жители Видземе (47%), Земгале (46%), а также рижане 45%, а реже всего кишечным вирусом в последние три года болели жители Латгале (40%).

Причины и симптомы кишечного вируса

Заражение вирусом и его распространение чаще всего происходит после контакта с больным кишечным вирусом или с предметами, которые он трогал. Если не помыть руки, то инфекция через рот переносится в желудочно-кишечный тракт, где для вируса существуют благоприятные условия и он начинает размножаться. Симптомы кишечного вируса – понос, рвота, повышенная температура тела, боли в животе, а также тошнота и вздутие живота. Доктор Зитмане поясняет, что каждый человек переносит вирус по-разному.

Например, у одного он может продлиться день или больше, у другого же ограничиться одноразовым жидким стулом.

Когда наступает время вирусов?

Зитмане объясняет, что кишечные вирусы циркулируют вокруг нас круглый год. Однако наибольшая заболеваемость отмечается в осенние, зимние и осенние месяцы. Это можно объяснить тем, что в летние месяцы люди больше проводят времени на свежем воздухе, у детей - каникулы, в результате чего люди меньше контактируют и вирусы меньше передаются от человека к человеку.

Что делать при симптомах кишечного вируса?

При появлении кишечно-вирусных симптомов следует оставаться дома и переболеть вирусом. Нужно обязательно много пить, чтобы вирус вымывался из организма и восстанавливался объем жидкости.

Для выведения из организма возбудителя заболевания можно принимать абсорбенты – Smecta, Silicea и активированный уголь.

Когда понос уменьшится, можно начать прием хороших бактерий, или пробиотиков, которые помогут восстановить микрофлору желудочно-кишечного тракта. Также нужно тщательно следить за своим состоянием. Если понос и рвота очень сильные и организм ослаблен, обращайтесь к врачу, в противном случае организму грозит обезвоживание. Если дома кто-то из родственников заболел кишечным вирусом, то главная мера предосторожности – это мытье рук после туалета и контакта с заболевшим.

Чего не нужно делать?