Меган Маркл досрочно отказалась от королевского титула

Меган стали представлять только "герцогиней Сассекской". Помимо этого, из упоминаний о Маркл была убрана аббревиатура HRH - "её королевское высочество".

38-летняя Меган Маркл начала сотрудничать с этой организацией в январе 2019 года. Smart Works занимается тем, что помогает женщинам без работы подбирать одежду для собеседования.

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.