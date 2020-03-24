В Москве молодой мужчина умер на операции по ринопластике

Раннее 38-летний мужчина обратился к врачам, чтобы исправить дефект носовой перегородки. Как пишет издание MK.RU, вначале операция шла штатно, однако когда действие наркоза стало ослабевать, молодой мужчина пришел в буйство, выдернул капельницу, дыхательную трубку и тут же упал замертво от остановки сердца. Реанимировать пациента не удалось.