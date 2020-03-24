Вт, 24.03.2020
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В Москве молодой мужчина умер на операции по ринопластике

Иллюстративное фото

ФОТО: fernando zhiminaicela / Pixabay

В одной из московских клиник скончался пациент, которому проводили операцию по исправлению кривизны носовой перегородки. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Раннее 38-летний мужчина обратился к врачам, чтобы исправить дефект носовой перегородки. Как пишет издание MK.RU, вначале операция шла штатно, однако когда действие наркоза стало ослабевать, молодой мужчина пришел в буйство, выдернул капельницу, дыхательную трубку и тут же упал замертво от остановки сердца. Реанимировать пациента не удалось.

Причиной смерти мужчины стало острое нарушение мозгового кровообращения. 

По факту произошедшего начато следствие.

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