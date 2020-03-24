LTV7: Из-за карантина дети могут остаться без горячего обеда

С этой недели все латвийские школы перешли на дистанционное обучение. Однако в Латвии есть дети, для которых горячий обед в школе — это единственная возможность нормально поесть. Во время учебного года деньги на школьные обеды дает Министерство образования. Как выяснила программа «Личное дело» Русского вещания LTV7, за школьные обеды за март ведомство перечислило деньги. Дальше уже решение принимают самоуправления. Журналисты обзвонили некоторые из них.

У Риги еще нет плана действий. В Юрмальском самоуправлении заявляют, школьные обеды не самый важный вопрос. Сейчас решают, как на дом доставлять еду тем, кто заболеет коронавирусом, но не сможет о себе позаботиться. Таких случаев нет, но разрабатывается план действий.

Даугавпилс. Детей, которые нуждаются в помощи — 1 331. Самоуправление приняло решение: еду будут готовить в двух школах, раскладывать в одноразовую посуду и развозить по микрорайонам — 21 точка. Скорее всего, коробки с едой будут раздавать прямо из транспорта.

В Валмиере почти 20 лет Центр христианского милосердия каждый день кормит детей из малообеспеченных или нуждающихся семей. Таких немного, 12 человек. Но во время карантина в школах организация готова обеспечить теплым обедом всех учеников. Кухня будет работать с 12 до трех. Только изменен порядок получения пищи. Поесть на месте больше нельзя. Школьников просят приносить посуду, брать с собой еду и идти домой.

Вентспилсский край. В социальной службе "Личному делу" сообщили, что они не получали информацию о том, что такая помощь необходима. Поэтому плана нет. Но, говорят, если будет запрос, будут искать решение.

Лиепая. Управление образования готовит предложения, как помочь детям. Но окончательное решение самоуправление примет в понедельник.