Страна миллионеров, где говядина стоит 100 евро за килограмм. Рассказ Ольги

О себе Ольга рассказывает следующее: "Я родилась в Украине, банковскую карьеру сделала в Киеве, получила три высших образования… а потом вышла замуж и переехала в Лондон, где абсолютно поменяла свой образ жизни. При этом мне пришлось осваиваться в незнакомой среде в другой стране, заводить новые знакомства, преодолевать языковой барьер (до отъезда я думала, что владею английским в совершенстве), поменять несколько квартир, пережить ремонт и узнать, как купить недвижимость в Лондоне.