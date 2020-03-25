Ср, 25.03.2020
Я не умела радоваться. Я боялась, что кончится алкоголь. Я боялась, что если закончатся эти бутылки, сразу кончится радость. Анонимный Алкоголик

Страна миллионеров, где говядина стоит 100 евро за килограмм. Рассказ Ольги

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Эвтаназия, менталитет и адаптация. О чем не говорят в Швейцарии?

ФОТО: EPA/Scanpix

Страна, где вас могут оштрафовать за то, что вы принимаете душ после 22:00; где разрешена эвтаназия, но это не принято обсуждать вслух; где велик шанс дожить до 100 лет и остаток жизни провести в доме престарелых, который оплатит государство. Русскоязычная Ольга живет в Швейцарии и рассказывает об этой стране.

О себе Ольга рассказывает следующее: "Я родилась в Украине, банковскую карьеру сделала в Киеве, получила три высших образования… а потом вышла замуж и переехала в Лондон, где абсолютно поменяла свой образ жизни. При этом мне пришлось осваиваться в незнакомой среде в другой стране, заводить новые знакомства, преодолевать языковой барьер (до отъезда я думала, что владею английским в совершенстве), поменять несколько квартир, пережить ремонт и узнать, как купить недвижимость в Лондоне.

А дальше все оказалось еще интереснее. Мы еще даже не успели распаковать наши коробки после переезда в новый дом, когда мужу предложили работу в Швейцарии".

На данный момент женщина вместе со своей семьей уже более пяти лет живет в Женеве. В своем блоге она рассказывает об особенностях швейцарской жизни, экономических и социальных аспектах, менталитете местных, а также делится личным опытом жизни в стране, где "каждый шестой житель является миллионером". 

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Эвтаназия, менталитет и адаптация. О чем не говорят в Швейцарии?

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