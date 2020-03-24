Минблаг снова может пересмотреть сроки выплаты пособий по безработице

В настоящий момент срок выплаты пособия по безработице уменьшен с девяти до восьми календарных месяцев. Поправки предусматривают также изменения в размере пособия по безработице, которые заключаются в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц и с 50% до 45% за седьмой и восьмой месяц.

Министр отметила, что ситуация резко изменилась. Накопления в социальном бюджете составляют в настоящий момент более миллиарда евро, однако, чтобы не создавать лишней нагрузки на него, работодателей просят тщательно обдумывать, действительно ли увольнение работника является единственным решением.

На вопрос о том, не возникнет ли сложностей с выплатой пособий, Петравича ответила, что в годы предыдущего кризиса уволено было примерно 250 тыс. человек, и это свидетельствует о возможностях системы социального страхования.

Петравича напомнила, что многие предприятия перепрофилируются на необходимые в текущий момент товары, а госсекретарь Минблага Улдис Алликс призвал жителей приспосабливаться к новой ситуации, в которой нужны нетрадиционные решения.