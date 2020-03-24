В NVA поданы заявления о массовых увольнениях тысяч работников

Она отметила, что в настоящее время трудно прогнозировать, как из-за пандемии Covid-19 увеличится число безработных и сколько дополнительных ресурсов потребуется.

По словам Петравичи, на сегодняшний день подведомственные Минблагу учреждения получили 14 уведомлений о коллективных увольнениях, которые затронут 2884 работников.

С начала марта число безработных в Латвии увеличилось на 1200 человек.

По данным NVA, наибольшее количество увольнений наблюдается в сферах транспорта, общественного питания и размещения туристов. Начиная со вчерашнего дня стали поступать уведомления о коллективных увольнениях в сфере азартных игр.

Петравича подчеркнула, что работодатели должны тщательно взвесить, необходимо ли сокращать работников в затронутых кризисом компаниях, поскольку государство готово предоставить ряд механизмов поддержки.

Ранее министр финансов Янис Рейрс заявил, что государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного эпидемией Covid-19, составит более 2 млрд евро.

Одобренные правительством предложения по выплате пособий работникам предприятий, которые из-за кризиса оказались в простое, потребует от 60 до 200 млн евро, если будет принято решение расширить перечень поддерживаемых отраслей.