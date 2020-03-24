Мэром Гаркалне стал избранный по списку "Согласия" Алвис Зириньш

Новым председателем Гаркалнской краевой думы на сегодняшнем внеочередном заседании был избран депутат Алвис Зириньш.
В думу он был избран из списка партии "Согласие".
Ранее Зириньш был одним из заместителей председателя думы.
За его кандидатуру голоса отдали 14 депутатов, один депутат воздержался. Ни один из депутатов не задавал Зириньшу никаких вопросов перед его утверждением в должности.
В Гаркалнской думе работают 15 депутатов, и правящую коалицию там составляют партия "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян.
Как сообщалось, в конце января предыдущий руководитель самоуправления Мартиньш Гунарс Баузе-Крастиньш (Крестьянский союз Латвии), занимавший этот пост с 2010 года, ушел в отставку. В свою очередь министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") заявил, что, если бы Баузе-Крастиньш не ушел в отставку, он бы сам отстранил его от должности за несоблюдение определенных законами обязанностей и нарушение нормативных актов.