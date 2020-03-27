Студенты Страдиня в режиме ЧС: "не успела дожевать", собака и попугай на онлайн-занятии - все нормально!

ты мог включить это занятие и, если тебе не интересно, просто там не участвовать. Никто не проверял. Но смысл тогда учиться в Страдиня на медика?

Мне кажется, что такие уже отсеялись еще на первом курсе.

Пока у нас запланированы три курса, по которым будут видеозанятия раз в неделю. По еще одному курсу нам пока просто присылали задания, а новый курс должен был начаться только на этой неделе — там пока еще ничего не было, только ознакомительные материалы.

Не очень хорошо, что иногда пропадала связь. Это я уже про второе наше занятие. И не только у меня была эта проблема — в группе тоже многие писали, что преподаватель пропадает на какое-то время. На самом деле не было ничего непривычного. Вот в 8 утра у нас была фармакология, и была только моя группа, все были с видео, то есть я всех видела, и все видели меня…

Там к одной девочке запрыгнула на руки собака — видимо, очень хотела понежиться с ней. Сначала она там еще тявкаля, и мы это все слышали, потому что кто-то, видимо, не умеет выключать микрофон.

У другой девочки попугай орал, и мы тоже это все слышали. А так — все как обычно: преподаватель тот же, читает свою лекцию и каждого из нас спрашивает.

А накануне, поскольку все были не по видеосвязи, а только по аудио, было немного скучновато. То есть я, конечно, задала все вопросы, которые меня интересовали, узнала все, что мне было нужно. Мы даже дали советы преподавателю — давать нам больше заданий, например, выкладывать правильные ответы, чтобы мы могли себя проверить. То есть обратная связь должна быть какая-то, ведь мы же понимаем, что им тоже тяжело. Им надо было за неделю резко перейти на совсем другой вид обучения, и мы это все понимаем.

А-а, еще были какие-то непонятки.

В первый день нужен был какой-то пароль, а на следующий я автоматически подключилась к видеоконференции, когда еще доедала свой завтрак, и все это увидели.

Так что я пока немножко в этом не разобралась. Еще там сначала меня не слышали, но потом нажала одну кнопку, и все — услышали.