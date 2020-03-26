Прогноз Тамары Глобы в связи с пандемией: испытания делают нас крепче и сильнее

"Во многом, мне кажется, это благо, - начала астролог. - Потому что очень давно много "мусорных" людей, простите за это прямое название, - действительно очень больных, людей, которых никто нигде не проверяет, как это было раньше (...) Минус еще и в том, что люди, которые подозревает, что они заболели, могут быть проверены за плату - это тоже плохо. На мой взгляд, конечно, если проверить в той же России или в любой другой стране повально, то можно обнаружить очень много всяких инфекций - не только эту, которая есть.

Здоровье нации важно для любой страны, так что благо в первую очередь в этом, потому что страны посмотрят на себя, на свои внутренние дела, очистятся немного от того потока, который проходит сквозь них..."

Астролог добавила, что

ранее она прогнозировала, что страны захлопнутся в этом году, что въезды и границы будут ограничены, и продолжаться это будет как минимум 1,5-3 года.

"Потому что это такой период, мы вступили вообще в новый этап, - пояснила эксперт. - Помните 2001 год - две башни? Вот сейчас примерно такой же этап начала века, когда открывается новое десятилетие. На первом уровне оно будет открываться вот именно с этими угрозами, которые существуют сейчас, ну а впоследствии, конечно, они перетекут в другую форму, и мы действительно активно будем заниматься и экологией, и здоровьем Земли и человека. (...)

Обратите внимание, люди перестали следить за элементарной гигиеной - вот это повальное "все можно и все равно" пришло в жизнь всех, потому что невероятное количество не только каких-то половых проблем - болезней, которые приносят заразу людям... Пошел период, когда все это свободно гуляет и распространяется очень активно".

Сейчас, когда передвижение ограничено, по мнению Тамары Глобы, каждому необходимо посмотреть на себя.

Позитивно, на ее взгляд, то, что страны очистятся, а также то, что люди в период карантина посмотрят друг другу в глаза. Кроме того, многие стали наконец заниматься семьей и детьми...

"Так приятно посидеть дома, сделать ужин, почитать, помочь ребенку с уроками, заняться собой, в том числе и здоровьем", - с улыбкой отметила эксперт.

Как это все будет развиваться?

Самый эпицентр, по словам астролога, мы прожили осенью, когда никто не обращал на это внимание, и зимой. А последствия, очищение от проблем - по сути говоря, ситуация развернется в течение года, может, чуть больше. Тем не менее еще года три - три с половиной придется справляться с какими-то остаточными явлениями. "Но по большому счету то, сто сейчас началось, это завершится в ближайший период, и, пожалуй,