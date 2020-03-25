Последняя информация о безопасности общества во время эпидемии Covid-19 в Латвии

В пресс-конференции принимали участие заместитель начальника Госполиции, начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис, директор SPKC Юрий Перевощиков, заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс, председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс и председатель Лиепайской городской думы Янис Вилнитис.

Самая важная информация, прозвучавшая на пресс-конференции:

Уже ясно, что чрезвычайное положение, которое объявлено в Латвии до 14 апреля в связи с распространением Covid-19, придется продлевать, заявил профессор, главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Эпидемиологи не смогли получить данных о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19.

Будет ограничено предоставление отдельных услуг здравоохранения. Сохранятся те услуги, которые жизненно необходимы и которые должны обеспечивать непрерывность терапии.

В дальнейшем медики не смогут предоставлять услуги здравоохранения в нескольких лечебных учреждениях.

Министерство сообщения до конца рабочей недели разработает ограничительные мероприятия, чтобы снизить число людей в общественном транспорте, обеспечив при этом как социальное дистанцирование, так и возможность для жителей добраться до работы.

Преступность и кражи из квартир снизились.

Полиция призывает жителей не собираться, соблюдать социальную дистанцию, чтобы не повторить пример Италии и Испании.

30 марта состоится последний репатриационный рейс авиакомпании airBaltic из Франкфурта.

Пока что ни одного тяжелого случая заболевания зафиксировано не было.

Во время установленного в Латвии режима ЧС в отдельных случаях жители вели себя очень безответственно и предоставляли ложную информацию о местонахождении за границей.

Специалисты недовольны Rīgas satiksme, так как предприятие снизило число рейсов.

Напомним, Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших - 221 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".