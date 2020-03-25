Последняя информация о безопасности общества во время эпидемии Covid-19 в Латвии
25 марта в 15:00 прошла удаленная пресс-конференция, на которой должностные лица проинформировали о проводимой работе в ходе обеспечения безопасности общества во время эпидемии Covid-19 в Латвии.
В пресс-конференции принимали участие заместитель начальника Госполиции, начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис, директор SPKC Юрий Перевощиков, заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс, председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс и председатель Лиепайской городской думы Янис Вилнитис.
Самая важная информация, прозвучавшая на пресс-конференции:
- Уже ясно, что чрезвычайное положение, которое объявлено в Латвии до 14 апреля в связи с распространением Covid-19, придется продлевать, заявил профессор, главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
- Эпидемиологи не смогли получить данных о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19.
- Будет ограничено предоставление отдельных услуг здравоохранения. Сохранятся те услуги, которые жизненно необходимы и которые должны обеспечивать непрерывность терапии.
- В дальнейшем медики не смогут предоставлять услуги здравоохранения в нескольких лечебных учреждениях.
- Министерство сообщения до конца рабочей недели разработает ограничительные мероприятия, чтобы снизить число людей в общественном транспорте, обеспечив при этом как социальное дистанцирование, так и возможность для жителей добраться до работы.
- Преступность и кражи из квартир снизились.
- Полиция призывает жителей не собираться, соблюдать социальную дистанцию, чтобы не повторить пример Италии и Испании.
- 30 марта состоится последний репатриационный рейс авиакомпании airBaltic из Франкфурта.
- Пока что ни одного тяжелого случая заболевания зафиксировано не было.
- Во время установленного в Латвии режима ЧС в отдельных случаях жители вели себя очень безответственно и предоставляли ложную информацию о местонахождении за границей.
- Специалисты недовольны Rīgas satiksme, так как предприятие снизило число рейсов.
Напомним, Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших - 221 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.
Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".
С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.