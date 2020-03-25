Один из служащих в Латвии солдат НАТО заболел Covid-19

Солдат болеет в легкой форме и лечится вне больницы. Военнослужащие, у которых был прямой контакт с заболевшим, находятся в 14-дневной самоизоляции. Галкин напомнил, что служащие в Латвии солдаты стран НАТО живут не в казармах, а на съемных квартирах.

Представитель Минобороны не назвал часть, в которой служил солдат, и страну, из которой он приехал, но подтвердил, что он не служил в крупнейшей структуре сил НАТО в Латвии - боевой группе расширенного присутствия НАТО на Адажской базе.