В Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков на пресс-конференции заявил, что сегодня впервые были зафиксированы пациенты, которые не имеют четкой эпидемиологической связи с каким-либо конкретным больным или путешествием за границу.

Таких людей пять. Они живут в Риге и не связаны между собой, например, работой. Среди них есть студенты и пенсионеры, и в основном эти люди делали анализы за свои деньги.

"Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество", - подчеркнул Перевощиков.

Очень важно каждому самостоятельно подумать, как изменить свои привычки, чтобы ужиться с эпидемией, максимально уберечь себя и окружающих, особенно людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

Дальнейшее развитие ситуации зависит не только от принимаемых решений, но и от действий каждого человека, и главный принцип - социально дистанцироваться, сказал Перевощиков, подчеркнув, что Covid-19 люди могут заразиться в микроавтобусах, магазинах и других публичных местах.

"Нам не надо ходить туда, где есть люди, нужно соблюдать дистанцию 2 метра. Нужно думать и о распространении инфекции через руки. Мытье рук имеет решающее значение, ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу грязными руками", - сказал специалист.

Перевощиков сообщил, что в больницах сейчас лечатся 12 заболевших Covid-19, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших в Латвии - 221 человек.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.