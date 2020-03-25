Covid-19: за минувшие сутки заболевание выявлено еще у 24 человек

Общее число заболевших в Латвии составляет уже 221 человек.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.

Пока что Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по признанию специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".

С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.

Напомним, в Рижской Восточной клинической университетской больнице и E. Gulbja laboratorija в настоящее время доступны 4600 тестов на Covid-19, а заказано еще 30 600 тестов.

У Centrala laboratorija имеется отдельный договор на поставку 5000 тестов.

Так как в настоящее время расширены группы населения, которые планируется целенаправленно проверять на заболевание Covid-19, пока невозможно определить конкретное количество необходимых тестов.