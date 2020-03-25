Путин ввел нерабочую неделю и призвал не полагаться на "авось"

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянами, которое анонсировалось как связанное с коронавирусом. Путин призвал "не надеяться на русский авось" и объявил о мерах поддержки населения и бизнеса.
Он объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, дата пока не известна.
В своем обращении к населению, Путин сообщил, что следующая неделя - нерабочая, с сохранением зарплат. Продолжит работать транспортная сфера, банки, аптеки, магазины, медицинские и государственные учреждения.
Президент РФ предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций для людей, чьи доходы сократились более чем на 30%. Так же предложено ввести на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, пострадавших из-за коронавируса, и взыскании долгов и штрафов с них.
Также Путин призвал россиян не полагаться "на авось".