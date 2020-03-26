По цене 10 евро: советы, как недорого обновить спальню

Проводя много времени дома, дизайнер IKEA советует использовать возможность и обновить спальню без больших затрат.

"Люди чаще всего тратят деньги на ремонт общих комнат – кухни и гостиной. А спальня остаётся без внимания и инвестиций, поэтому часто спальню обставляют из того, что осталось. Слишком маленькая мебель, множество цветов и фактур, непрактичное использование пространства – вот наиболее частые ошибки в спальне", - делится дизайнер Дагне Берзиня.

"79% жителей Латвии признают, что могли бы потратить на спальню до 200 евро, но полагают, что для этого потребуется больше денег. Но я уверена, что перемены куда доступнее".

На примере этого перевоплощения, дизайнер демонстрирует, основные приёмы и даёт советы, как обустроить спальню, разложить вещи и при этом не потратить слишком много денег и сил на это.

Перемены в спальне, которые стоят ровно 0 Eur:

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• Свободное пространство. Внимательно осмотрите свой шкаф на предмет вещей, которые вы уже давно не используете и не носите. Отсортируйте вещи, раздайте или отдайте на благотворительность.

Перемены в спальне, которые стоят 5 EUR:

• Коробки. Станут вашими лучшими друзьями, их легко вытаскивать и найти необходимое, и поставить всё обратно. Такие коробки помогут хранить носки, бельё и другие небольшие вещи в порядке, и ни один носок от вас не убежит.

• Органайзеры. Органайзеры, которые стоят всего пару евро, которые можно подвесить или положить один на другой, справятся с аккуратным хранением вещей.

• Вакуумные мешки. Ещё один секрет, как сэкономить место в шкафу, и стоит этот секрет всего несколько евро. В них можно хранить сезонную одежду, подушки или другой текстиль.

• Крючки. Продумайте, на какой стене можно расположить крючки, чтобы расширить возможности хранения в спальне. Крючки SKUGGIS подойдут для шапок и других аксессуаров, и надо признать, что они отлично смотрятся и без вещей.

ФОТО: Пресс-фото

• Вешалки. Альтернатива крючкам, на них можно повесить и халат и одежду на завтрашний рабочий день, например вешалка ENUDDEN крепится сверху на дверь.

• Полка для картин. Удобная вещь, если фотографий и картин много, а сверлить стену не хочется. Вы можете менять свою экспозицию по настроению.

• Держатели для аксессуаров. Небольшие держатели, рядом с нарядом на завтра, помогут собраться мгновенно.

• Растения. Растения создают уют и помогают наладить атмосферу в комнате.

• Аксессуары. Свечи, сувениры, рисунки – всё, что сделает спальню более личной и уютной.

Перемены в спальне, которые стоят 10 EUR:

• Хранение под кроватью. Вместительные коробки под кроватью, с разделителями для вещей, отличное решение, чтобы избавиться от беспорядка в комнате.

• Подвесная полочка. Если вам не нужна более вместительная мебель у кровати, подвесная полочка подойдет для небольших вещей и для светильника.

ФОТО: Пресс-фото

• Текстиль. Беспроигрышный вариант, как обновить интерьер в спальне. Постельное белье, декоративные подушки и покрывала.

• Гардины. Естественный свет из окна хорош днём, но для вечера, стоит использовать затемняющие или светонепроницаемые гардины.

• Освещение. Многофункциональное и продуманное освещение – важный аспект в создании уюта в спальне. Благодаря LED освещению лампочки потребляют куда меньше электричества. Продумайте и общее освещение и освещение, которое поможет создать настроение.

Другие доступные идеи:

• Наматрасник. Если не планируете в ближайшее время покупать матрас, воспользуйтесь плотным наматрасником. Новые подушки и одеяла придадут сну дополнительный комфорт.

• Туалетный столик. Компактный столик с зеркалом станет отличным местом для вечерних и утренних ритуалов красоты.

ФОТО: Пресс-фото

"Перемены не должны стоить дорого, с помощью нового текстиля, рамок для фотографий, или новых сочетаний в цветах, вы можете менять атмосферу в спальне. Но мой совет, если вы решили привнести в спальню новые элементы, то продумайте всё наперед, так чтобы если через некоторое время вы решитесь отремонтировать всю спальню, новые аксессуары вписались в обновлённый интерьер", - говорит дизайнер.