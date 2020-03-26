10 простых советов, как хранить овощи и фрукты свежими дольше

Сейчас, когда мы стараемся меньше посещать магазины, покупая больше, чем обычно, нужно знать, какие овощи и фрукты любят темноту и сухость, а какие нужно хранить в тепле или воде. Обычные, но очень практичные советы, как дольше хранить овощи и фрукты!
Не мойте, если не планируете сразу же употребить
Именно влажность является одним из тех факторов, которые ускоряют процесс гниения. Мойте только перед использованием!
Ягоды не переносят влаги
Если говорить о влажности, то я годы самые капризные. Идеальное хранение: переложите ягоды в блюдце, накройте бумажным полотенцем и не закрывайте крышкой, чтобы предотвратить образование конденсата.
Любители темноты
Лук, чеснок и картошка на солнце быстро начинают прорастать. Подойдёт тёмное и сухое место из каких-нибудь природных материалов, например, бумажный мешок или корзина, через которую поступает кислород.
"Слабое место" помидора
Знаете ли вы, с какого места помидор начинает погибать? Стебель! Потому помидоры рекомендуется держать им к верху, чтобы поступал воздух. Что ещё важно - никакого холодильника!
Прихотливая зелень
Для более длительного хранения смочите бумажное полотенце и оберните его вокруг зелени, затем положите в пакетик и храните в холодильнике. Второй вариант: поместите зелень в стакан с водой и храните в холодильнике.
Брокколи
Этот полезный овощ дружит с фольгой. Если вы обернёте его в фольгу и поместите в холодильник, то он не испортится так быстро.
Виноград
Конечно, в красивой вазе с фруктами на столе он выглядят великолепно, но если вы знаете, что не сможете съесть его быстро, то держите его в холодильнике.
Хранение в воде
Мытые и порезанные редис, морковь и сельдерей будут храниться долго, если вы разместите их блюдце или банке с небольшим количеством воды. Только запомните: если планируете хранить их долго - меняйте воду!
Никакого холодильника!
К этой категории относятся помидоры, бананы, огурцы и паприка.
Соблюдайте дистанцию
Например, яблоки, абрикосы, груша и авокадо выделяют особые газы, которые могут ускорить созревание других овощей и фруктов. Поэтому старайтесь держать их подальше.