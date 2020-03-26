10 простых советов, как хранить овощи и фрукты свежими дольше

Не мойте, если не планируете сразу же употребить

Именно влажность является одним из тех факторов, которые ускоряют процесс гниения. Мойте только перед использованием!

Ягоды не переносят влаги

Если говорить о влажности, то я годы самые капризные. Идеальное хранение: переложите ягоды в блюдце, накройте бумажным полотенцем и не закрывайте крышкой, чтобы предотвратить образование конденсата.

Любители темноты

Лук, чеснок и картошка на солнце быстро начинают прорастать. Подойдёт тёмное и сухое место из каких-нибудь природных материалов, например, бумажный мешок или корзина, через которую поступает кислород.

"Слабое место" помидора

Знаете ли вы, с какого места помидор начинает погибать? Стебель! Потому помидоры рекомендуется держать им к верху, чтобы поступал воздух. Что ещё важно - никакого холодильника!

Прихотливая зелень

Для более длительного хранения смочите бумажное полотенце и оберните его вокруг зелени, затем положите в пакетик и храните в холодильнике. Второй вариант: поместите зелень в стакан с водой и храните в холодильнике.

Брокколи

Этот полезный овощ дружит с фольгой. Если вы обернёте его в фольгу и поместите в холодильник, то он не испортится так быстро.

Виноград

Конечно, в красивой вазе с фруктами на столе он выглядят великолепно, но если вы знаете, что не сможете съесть его быстро, то держите его в холодильнике.

Хранение в воде

Мытые и порезанные редис, морковь и сельдерей будут храниться долго, если вы разместите их блюдце или банке с небольшим количеством воды. Только запомните: если планируете хранить их долго - меняйте воду!

Никакого холодильника!

К этой категории относятся помидоры, бананы, огурцы и паприка.

Соблюдайте дистанцию