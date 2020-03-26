"Вспышка еще впереди — мало не покажется". Профессор о Covid-19 в Латвии

"Очень многие вернулись из-за рубежа, поэтому в Латвии вспышка еще только впереди. Будет только страшнее и тяжелее. Слава Богу, число зараженных растет постепенно и пока что мы можем обеспечить очень хорошую диагностику — как качественно, так и количественно", — заявила Виксна.

Она призвала жителей строго соблюдать карантин и все меры предосторожности, чтобы максимально сократить вероятность распространения вируса — регулярно мыть руки и пользоваться средствами дезинфекции.

"Нужно постоянно мыться. Те, кто покидают дом, не должны прикасаться к лицу — ни к своему, ни к чужому. По приходу домой, нужно сразу помыться, лучше — с мылом. Нужно как следует проветривать помещения. Нельзя пользоваться общим полотенцем. [...] Посуду нужно мыть очень тщательно. Лучше всего, если у каждого будет свой комплект посуды. Ну и, надеюсь, одной и той же зубной щеткой тоже никто не пользуется", — сказала Виксна.

Инфектолог также советует часто стирать одежду и менять постельное белье.